Entertainment app templates

エンターテイメントアプリのテンプレートは、ユーザーが楽しめる体験を提供するツールを作成できる、あらかじめ用意されたWebアプリのひな形です。クイズやトリビアゲームから、バイラル体験、インタラクティブなストーリーテリングツールまで、さまざまなエンターテイメントアプリを作成できます。ベースとなる構成が用意されているため、サードパーティのアカウントや技術的な設定なしで、Horizonsに搭載されたAIを活用しながらカスタマイズできます。