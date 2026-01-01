थेरेपी वेबसाइट के टेम्पलेट्स

बस अपनी पसंद का वेबसाइट डिज़ाइन चुनें – आप इसे एडिट करने से पहले इसका प्रीव्यू देख सकते हैं।

Hostinger दो प्रकार के वेबसाइट टेम्प्लेट्स प्रदान करता है – Hostinger वेबसाइट बिल्डर और Horizons टेम्प्लेट्स। दोनों मोबाइल-फ्रेंडली, SEO-रेडी और कस्टमाइज़ व लॉन्च करने में आसान हैं। इन्हें एडिट करने के तरीके अलग-अलग हैं।

Hostinger वेबसाइट बिल्डर टेम्प्लेट्स एक पारंपरिक ड्रैग-एंड-ड्रॉप एडिटर का उपयोग करते हैं, जिसमें आप फॉन्ट बदल सकते हैं, रंग एडजस्ट कर सकते हैं और इमेजेस व टेक्स्ट को मैनुअल रूप से अपडेट कर सकते हैं। हमारे पास AI राइटर जैसे AI टूल्स भी उपलब्ध हैं जो आपको तेज़ी से काम करने में मदद करते हैं।

Horizons टेम्प्लेट्स वाइब कोडिंग दृष्टिकोण का पालन करते हैं। आप टेक्स्ट और इमेजेस को सीधे अपडेट कर सकते हैं और अपने AI एजेंट से फॉन्ट या कलर स्कीम एडजस्ट करवा सकते हैं।

दोनों ही तरीके शुरुआती लोगों के लिए आसान हैं और परिवर्तनों को तुरंत लागू करना आसान बनाते हैं – तो बस अपनी पसंद का टेम्पलेट चुनें।

एक बार आप अपनी वेबसाइट के लुक से संतुष्ट हो जाएं, तो 'पब्लिश करें' पर क्लिक करें और यह तुरंत लाइव हो जाएगी।