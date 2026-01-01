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मीडिया और समाचार वेबसाइट के टेम्पलेट्स

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वेबसाइट टेम्पलेट्स के बारे में सामान्यत: पूछे जाने वाले प्रश्न

मीडिया और समाचार के वेबसाइट टेम्प्लेट्स समाचार आउटलेट्स, ब्लॉगर्स और मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए पहले से डिज़ाइन किए गए लेआउट हैं। ये लेख, अपडेट्स और मल्टीमीडिया कॉन्टेंट प्रकाशित करने में और दर्शकों को सूचित और जोड़े रखने में मदद करते हैं।

जी हां। आप वेबसाइट टेम्प्लेट्स के टेक्स्ट, इमेजेस, रंग, लेआउट और सुविधाओं में बदलाव करके उन्हें अपने ब्रांड और लक्ष्यों के अनुरूप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आप जब चाहें पेजेस और अनुभाग भी जोड़ सकते हैं या हटा सकते हैं। सभी टेम्प्लेट्स पूरी तरह से एडिट किए जा सकते हैं और इसके लिए किसी कोडिंग या डिज़ाइन अनुभव की आवश्यकता नहीं है।

आपके द्वारा चुने गए टेम्प्लेट के आधार पर एडिटिंग का अनुभव अलग-अलग हो सकता है। कुछ टेम्प्लेट्स Hostinger वेबसाइट बिल्डर से बनाए गए हैं, और कुछ Hostinger Horizons के साथ।

Hostinger वेबसाइट बिल्डर से बनाए गए टेम्प्लेट्स में ड्रैग-एंड-ड्रॉप एडिटर होता है जिसमें AI टूल्स पहले से मौजूद होते हैं; यह तुरंत कॉन्टेंट बनाने और लेआउट को एडजस्ट करने में मदद करते हैं।

Horizons वाले टेम्प्लेट्स वाइब-कोडिंग से बने होते हैं। एलिमेंट्स को मैनुअल रूप से ड्रैग और ड्रॉप करने की जगह, आप बस AI से चैट करते हैं, उसे अपनी आवश्यकता के अनुसार बदलावों के बारे में बताते हैं, और AI आपके लिए अपडेट्स लागू करता है।

दोनों ही एडिटर्स शुरुआती लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं – बस अपनी पसंद का टेम्पलेट डिज़ाइन चुनें और उसे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कस्टमाइज़ करें।

नहीं। Hostinger वेबसाइट टेम्प्लेट्स शुरुआती लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं और इनके लिए किसी कोडिंग कौशल की आवश्यकता नहीं है। आप विज़ुअल एडिटर्स और AI टूल्स का उपयोग करके अपनी वेबसाइट बना सकते हैं और उसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अपनी आवश्यकताओं के अनुसार एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनाने के लिए बस टेक्स्ट एडिट करें, इमेजेस बदलें, लेआउट एडजस्ट करें और नए अनुभाग जोड़ें।

Hostinger वेबसाइट टेम्प्लेट्स के साथ आप मिनटों या घंटों में अपनी वेबसाइट लॉन्च कर सकते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपको कितना कस्टमाइज़ेशन चाहिए।

टेम्प्लेट बनाने के लिए उपयोग किए गए एडिटर के आधार पर प्रक्रिया अलग-अलग हो सकती है। Hostinger वेबसाइट बिल्डर से बनाए गए टेम्प्लेट्स ड्रैग-एंड-ड्रॉप एडिटर का उपयोग करते हैं, जो आपको पेज के हर एलिमेंट को तुरंत एडजस्ट करने की सुविधा देता है। इनमें पहले से डिज़ाइन किए गए अनुभाग और AI टूल्स शामिल हैं, जो आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कॉन्टेंट बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं। आप इसे एक Lego सेट की तरह समझ सकते हैं, जिसमें रेडी-मेड टुकड़ें होते हैं जिन्हें आप जोड़ते हैं।

Hostinger Horizons से बनाए गए टेम्प्लेट्स वाइब-कोडिंग का उपयोग करते हैं। एलिमेंट्स को मैनुअल रूप से ड्रैग करने की जगह, आप AI को आवश्यकतानुसार बदलावों के बारे में बताते हैं और यह उन्हें लागू करता है। इससे अधिक कस्टमाइज़ेशन और रचनात्मक स्वतंत्रता संभव होती है; हालांकि इस तरीके का उपयोग करने से डिज़ाइन को अंतिम रूप देने में थोड़ा अधिक समय लग सकता है, क्योंकि परिणाम आपके निर्देशों पर निर्भर करता है।

जी हां, Hostinger के सभी वेबसाइट टेम्प्लेट्स सर्च इंजनों के लिए ऑप्टिमाइज़ किए गए हैं। आपकी वेबसाइट को तेज़ लोडिंग गति, एक लॉजिकल संरचना और बिल्ट-इन ऑन-पेज SEO फीचर्स का लाभ मिलता है।

आपकी वेबसाइट पूरी तरह से मोबाइल-रिस्पॉन्सिव भी होगी। इसका मतलब है कि आपके विज़िटर चाहे किसी भी डिवाइस का उपयोग कर रहे हों, आपकी वेबसाइट डेस्कटॉप और स्मार्टफोन दोनों पर शानदार दिखाई देगी और सुचारू रूप से काम करेगी।

क्या आपको अपनी पसंद का टेम्पलेट नहीं मिल रहा है?

AI वेबसाइट बिल्डर के साथ वेबसाइट बनाएं
AI की शक्ति के साथ एक ही प्रॉम्प्ट से वेबसाइट बनाएं, फिर सरल ड्रैग-एंड-ड्रॉप टूल्स के साथ हर छोटी चीज़ को कस्टमाइज़ करें।
होराइजन्स के साथ बनाएं
बस AI से चैट करके पूरी तरह कार्यात्मक वेबसाइट्स और ऐप्स बनाएं।

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हमारे पास इनके अलावा कई सारे टेम्प्लेट्स हैं। Hostinger टेम्प्लेट्स की पूरी लाइब्रेरी देखें।
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