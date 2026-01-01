Hostinger वेबसाइट टेम्प्लेट्स के साथ आप मिनटों या घंटों में अपनी वेबसाइट लॉन्च कर सकते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपको कितना कस्टमाइज़ेशन चाहिए।

टेम्प्लेट बनाने के लिए उपयोग किए गए एडिटर के आधार पर प्रक्रिया अलग-अलग हो सकती है। Hostinger वेबसाइट बिल्डर से बनाए गए टेम्प्लेट्स ड्रैग-एंड-ड्रॉप एडिटर का उपयोग करते हैं, जो आपको पेज के हर एलिमेंट को तुरंत एडजस्ट करने की सुविधा देता है। इनमें पहले से डिज़ाइन किए गए अनुभाग और AI टूल्स शामिल हैं, जो आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कॉन्टेंट बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं। आप इसे एक Lego सेट की तरह समझ सकते हैं, जिसमें रेडी-मेड टुकड़ें होते हैं जिन्हें आप जोड़ते हैं।

Hostinger Horizons से बनाए गए टेम्प्लेट्स वाइब-कोडिंग का उपयोग करते हैं। एलिमेंट्स को मैनुअल रूप से ड्रैग करने की जगह, आप AI को आवश्यकतानुसार बदलावों के बारे में बताते हैं और यह उन्हें लागू करता है। इससे अधिक कस्टमाइज़ेशन और रचनात्मक स्वतंत्रता संभव होती है; हालांकि इस तरीके का उपयोग करने से डिज़ाइन को अंतिम रूप देने में थोड़ा अधिक समय लग सकता है, क्योंकि परिणाम आपके निर्देशों पर निर्भर करता है।