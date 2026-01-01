फ्लीटबेस एक ओपन-सोर्स लॉजिस्टिक्स और परिवहन प्रबंधन प्लेटफॉर्म है जो एक ही डिप्लॉयमेंट को संपूर्ण ऑपरेशन बैकएंड में बदल देता है — जिसमें ऑर्डर प्रबंधन, ड्राइवर डिस्पैच, रूट प्लानिंग, लाइव वाहन ट्रैकिंग और ग्राहक सूचनाएं शामिल हैं। फ्लीट-ऑप्स, स्टोरफ्रंट और पैलेट जैसे इंस्टॉल करने योग्य एक्सटेंशन के इर्द-गिर्द निर्मित इसकी मॉड्यूलर वास्तुकला टीमों को एक साझा पहचान, अनुमति और एपीआई लेयर पर डिलीवरी, ऑन-डिमांड, वेयरहाउसिंग और फील्ड-सर्विस वर्कफ़्लो चलाने की सुविधा देती है।

अपने स्वयं के वीपीएस पर फ्लीटबेस को सेल्फ-होस्ट करने से ग्राहक पते, ड्राइवर लोकेशन और ऑर्डर हिस्ट्री आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर में सुरक्षित रहते हैं, फ्लीट बढ़ने पर प्रति सीट मूल्य निर्धारण से बचा जा सकता है, और डेवलपर्स को कस्टम ड्राइवर या ग्राहक ऐप बनाने के लिए आवश्यक रेस्ट एपीआई, सॉकेट इवेंट और वेबहुक तक सीधी पहुंच मिलती है।