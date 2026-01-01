使用一个专属域名创建个人简介网站

无论您在哪里分享链接，都能保持专业形象 — 告别通用网址，只展示您的品牌
选择一个域名，即可获得您的品牌链接主页，每月仅需 CNY 14.99 起
使用一个专属域名创建个人简介网站

一个链接。一个自定义域名。立即投入使用。

您的链接，您的品牌

您的个人简介链接使用您自己的域名，因此无论您在哪里分享，始终保持您的品牌辨识度和专业性。

一切都为您设置好了

我们自动连接您的域名和个人简介链接，这样您就可以开始分享，无需担心设置。

共同成长

从一个简单的个人简介链接开始，然后随着您的成长，将您的域名变成网站、商店或电子邮件。

在几分钟内设立您的个人简介链接

1. 选择您的域名

1. 选择您的域名

为您的个人简介链接选择一个域名。这个链接将用于在所有社交平台上分享。

2. 捆绑您的个人简介链接和域名

在结账时添加个人简介链接工具。许多域名可在捆绑购买时享受折扣，我们还会自动为您完成设置。

3. 添加您的链接并分享

将您的社交账号、产品或页面集中到一个地方。随时更新您的链接，并在所有渠道分享您的个人简介链接。

为什么要在 Hostinger 购买和注册域名？

值得信赖的域名注册商

Hostinger 经 ICANN 认可，提供 400 多个域名扩展。

了解更多域名相关信息
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隐私

当您注册域名时，您的联系方式可能会出现在公共的 RDAP/WHOIS 记录中。对于支持的域名后缀，Hostinger 会自动提供免费的隐私保护，以隐藏您的个人信息，不被第三方查看。
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全天候24小时支持

我们的客服人员随时在线，您也可以通过电子邮件和他们取得联系，平均响应时间不到3分钟。您也无需担心沟通问题，我们的客服人员精通超过8种语言。
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快速设置，轻松管理

只需点击几下即可注册您的域名，然后在同一个地方管理所有内容——续订、DNS 设置以及与您的网站或电子邮件的连接。

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从最流行的域名后缀中进行选择

.com

利用几大知名域名建立信任

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.online

它是 .com 的绝佳替代品 – 通用且被广泛认可。

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用您自己的专属域名获取个人简介网站

自定义域名个人简介网站常见问题解答

什么是带自定义域名的个人简介网站？

这是一个页面，它将您所有重要链接集中收集在一个地方，并通过您自己的域名进行访问。您可以将其用作社交媒体个人资料中的唯一链接，并在有新内容分享时随时更新，无需更改链接本身。

为什么要为您的个人简介链接使用自定义域名？

使用您自己的域名意味着您的受众始终点击属于您的链接。您的网址会随着时间推移保持一致性，即使您更换工具或平台，您也无需到处更新您的个人简介链接。

需要多长时间才能完成设置？

只需几分钟即可完成设置。选择您的域名，激活个人简介链接工具，然后立即开始添加链接。无需手动配置或技术流程。

这比免费的个人简介链接工具更好用吗？

主要区别在于所有权和灵活性。免费工具将您的页面托管在其域名上，并限制您自定义或扩展的程度。拥有自己的域名，您可以长期保留相同的URL，并根据增长需求随时扩展。

我可以自定义我的个人简介链接页面的外观吗？

是的。您可以调整页面的结构和外观，突出显示特定链接，并组织您的内容，以便将最重要的信息优先展现给访客。

我们关心您的隐私

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