创建一个自定义专属域名邮箱
专业邮箱，每月CNY 4.99起
获取12个月的域名和电子邮件，提升您的品牌可信度
创建您的自定义域名电子邮件
通过每一封邮件，彰显您的品牌价值
当您的电子邮件使用您的域名时，您的业务从第一封邮件开始就显得更专业。
为你赢得客户信赖的电子邮件
自定义的专属域名邮箱让您的邮件看起来真实可靠，这样人们就更有可能打开并回复。
以更低价格获取服务
选择更长的邮件套餐即可享受最低月费——48 个月套餐最高节省 86%
在几分钟内设立专业电子邮件
1. 选择您的域名
在 Hostinger 购买新域名，或使用已有的域名。如果您的域名在其他提供商处，我们将指导您连接它，确保您的电子邮件正常运行，您的网站保持在线。
2. 添加您的邮箱
在您的 Hostinger 控制面板中，只需点击几下即可创建您的专业电子邮件地址。Hostinger 会自动处理设置，因此您无需进行任何技术操作。
3. 开始发送
通过 Hostinger 网页邮件访问您的收件箱，或将其连接到 Gmail、Outlook 或 Apple Mail。垃圾邮件防护已启用，您可以立即开始发送和接收电子邮件。
为什么要在 Hostinger 购买并注册域名？
隐私
当您注册域名时，您的联系方式可能会出现在公共的 RDAP/WHOIS 记录中。对于支持的域名后缀，Hostinger 会自动提供免费的隐私保护，以隐藏您的个人信息，不被第三方查看。
全天候24小时支持
我们的客服人员随时在线，您也可以通过电子邮件和他们取得联系，平均响应时间不到3分钟。您也无需担心沟通问题，我们的客服人员精通超过8种语言。
快速设置，轻松管理
只需点击几下即可注册您的域名，然后在同一个地方管理所有内容——续订、DNS 设置以及与您的网站或电子邮件的连接。
隐私
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从最流行的域名后缀中进行选择
关于自定义域名邮箱的常见问题解答
什么是带有自定义域名的电子邮件？
这是一个使用您的域名（例如，name@yourbusiness.com）的自定义电子邮件地址。它看起来更专业，更有助于建立客户信任。
我可以一起购买域名和电子邮件吗？
可以。您可以在一个简单的结账流程中完成域名注册并设置您的专业电子邮件。它们会被自动连接。
如果我已经有域名了怎么办？
没问题。您只需点击几下即可将您现有的域名连接到 Hostinger。
设置起来有难度吗？
一点都不难。轻松上手，只需几分钟就能完成设置。我们会为您处理技术方面的问题。
我可以将我的邮箱连接到 Gmail 或 Outlook 吗？
可以。您可以通过 Gmail、Outlook、Apple Mail 和其他应用程序使用您的电子邮件，或通过网络邮件访问它。
我可以创建多个电子邮件地址吗？
可以。您可以为您的域名创建任意数量的电子邮件地址 — 非常适合团队或成长中的企业。
如果我需要帮助怎么办？
我们的支持团队全天候24小时为您提供帮助，解决设置问题或任何其他事项。