一键安装部署护卫舰。
开源网络视频录像机，可为您的 IP 摄像机提供实时本地 AI 对象检测。
为 Frigate 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Frigate 的主要功能
本地人工智能检测
对象会实时识别在您自己的硬件上，因此即使在互联网连接不通时，检测也会继续工作。
更少的错误警报
录制和通知由实际的人、车或动物触发，而不是由阴影、雨或路过的车灯触发。
连续记录和审查
全天候录音位于检测到的事件的时间线旁边，因此您可以直接跳到重要的时刻。
可与任何相机配合使用
通过 RTSP 连接任何品牌的摄像机，而不是锁定在单个制造商或云服务中。
家庭助理集成
检测通过 MQTT 发布，以便灯光、警报器和其他智能家居自动化设备在看到某件事情的瞬间做出反应。
内置重流
捆绑的 go2rtc restreamer 将每台摄像机拉一次并与每个观众共享，从而避免摄像机本身的负载。
为什么要在 Hostinger 上运行 Frigate
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。