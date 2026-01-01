Frigate 是一款围绕实时目标检测构建的开源网络视频录像机。它持续分析您的 IP 摄像机流，实时识别人员、汽车、动物和其他物体，并且只在有意义的事情实际发生时才进行录制或警报，而不是在每次像素移动时都进行。

由于每个帧都在您自己的服务器上处理，因此录像永远不会离开您控制的机器，无需云订阅，无需按摄像头付费，也无需供应商决定您的录像保留多长时间。Frigate 适用于任何提供 RTSP 流的摄像头，将录像存储在本地磁盘上，并与 Home Assistant 和 MQTT 集成以实现自动化。