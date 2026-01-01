Cognee on avatud lähtekoodiga tehisintellektil põhinev mälumootor, mis asendab haprad RAG-kanalisatsioonid tõelise semantilise kihiga. See võtab vastu dokumente, vestlusi, pilte, heli ja andmebaasi kirjeid, kasutab teie valitud õigusteaduslikku moodulit üksuste ja seoste eraldamiseks ning salvestab need ühendatud teadmusgraafikuna koos vektormanustega, et agendid vastaksid küsimustele lingitud faktide, mitte isoleeritud tekstitükkide põhjal.

Üks API-kõne tegeleb andmete sisestamisega ja otsing tagastab graafipõhised tulemused, mida teie rakendused ja agendiraamistikud saavad otse kasutada. Cognee käitamine teie enda VPS-il hoiab omandiõigusega kaitstud dokumente, manuseid ja sellest tulenevat graafi teie hallataval infrastruktuuril, kusjuures PostgreSQL hoiab relatsioonilisi metaandmeid ja püsivad köited vektori ja graafi salvestuskohti.