Juuruta Cognee ühe klõpsuga.
Ise hostitud tehisintellekti mälumootor, mis muudab teie andmed agentidele päringuid pakkuvaks teadmiste graafiks.
Valige VPS-pakett Cognee jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Cognee
Cognee on avatud lähtekoodiga tehisintellektil põhinev mälumootor, mis asendab haprad RAG-kanalisatsioonid tõelise semantilise kihiga. See võtab vastu dokumente, vestlusi, pilte, heli ja andmebaasi kirjeid, kasutab teie valitud õigusteaduslikku moodulit üksuste ja seoste eraldamiseks ning salvestab need ühendatud teadmusgraafikuna koos vektormanustega, et agendid vastaksid küsimustele lingitud faktide, mitte isoleeritud tekstitükkide põhjal.
Üks API-kõne tegeleb andmete sisestamisega ja otsing tagastab graafipõhised tulemused, mida teie rakendused ja agendiraamistikud saavad otse kasutada. Cognee käitamine teie enda VPS-il hoiab omandiõigusega kaitstud dokumente, manuseid ja sellest tulenevat graafi teie hallataval infrastruktuuril, kusjuures PostgreSQL hoiab relatsioonilisi metaandmeid ja püsivad köited vektori ja graafi salvestuskohti.
Cognee peamised omadused
Teadmiste graafiku mälu
Cognee eraldab teie andmetest üksused ja seosed ning salvestab need päringuid tegeva graafikuna, mitte lamedate tekstiplokkidena.
Neelake mis tahes allikas
Laadige dokumendid, vestlused, pildid, heli ja andmebaasi kirjed ühe API kaudu ja laske Cogneel need mällu normaliseerida.
Graafipõhine otsing
Esitage päring loomulikus keeles ja saage vastuseid, mis põhinevad seotud faktidel, mis vähendab mõõdetavalt hallutsinatsioone agentide vastustes.
Too oma LLM
Suuna Cognee OpenAI, Anthropicu, Gemini, Mistrali, Groqi või kohaliku Ollama lõpp-punkti juurde, muutes ühte mudeli sätet.
REST API agentidele
Mälu avaldatakse autentitud REST API kaudu, nii et teie rakendused ja agendiraamistikud saavad seda HTTPS-i kaudu lugeda ja kirjutada.
Vaikimisi privaatne
Teie failid, manused ja graafik jäävad teie VPS-i Dockeri köidetele, mitte kolmanda osapoole mäluteenusesse.
Miks kasutada Cognee Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.