Hvad er cPanel hosting?

cPanel hosting er kort fortalt et Linux-webhotel med cPanel installeret. Den er pålidelig, nem at bruge og medfølger alt, du behøver for at administrere din hjemmeside problemfrit. Den brugervenlige grænseflade og den brede vifte af funktioner til håndtering af filer, MySQL, datasporing, statistik og andre avancerede aspekter er det, der gør cPanel til et af de mest populære kontrolpaneler i verden.