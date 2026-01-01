Deploy Fleetbase i en klik installation.
Open-source logistikplatform til flådeoperationer, afsendelse, routing og last-mile levering management.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Fleetbase
Fleetbase er en open source logistik- og transportstyringsplatform, der forvandler en enkelt implementering til en komplet driftsbackend – ordrestyring, chaufførudsendelse, ruteplanlægning, live køretøjssporing og kundemeddelelser. Dens modulære arkitektur, bygget op omkring installerbare udvidelser såsom Fleet-Ops, Storefront og Pallet, lader teams køre leverings-, on-demand-, lagerstyrings- og feltservice-arbejdsgange på et fælles identitets-, tilladelses- og API-lag.
Selvhosting af Fleetbase på din egen VPS holder kundeadresser, chaufførlokationer og ordrehistorik inden for infrastruktur, du kontrollerer, undgår prissætning pr. sæde, efterhånden som flåderne vokser, og giver udviklere direkte adgang til REST API'et, sockethændelser og webhooks, der er nødvendige for at bygge tilpassede chauffør- eller kundeapps.
Vigtige funktioner i Fleetbase
Flåde operationer konsol
Manage ordrer, chauffører, køretøjer, serviceområder og priser fra et enkelt dashboard, der er bygget til dispatchteams.
Live køretøj sporing
Følg chauffører og køretøjer på en levende kort med socket-drevne position opdateringer og fuld aktivitetshistorik.
Ruteplanlægning
Plan multi-stop ruter og anslå leveringstider ved hjælp af OSRM-drevne afstand og varighed data.
Udvidelsesregister
Installer udvidelser som Fleet-Ops, Storefront og Pallet for at tilføje kapaciteter til afsendelse, handel og lager.
Udviklerfokuseret API
Byg brugerdefinerede driver- og kundeapps mod et dokumenteret REST API med webhooks og real-time socket-begivenheder.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Fleetbase
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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