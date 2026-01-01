Fleetbase er en open source logistik- og transportstyringsplatform, der forvandler en enkelt implementering til en komplet driftsbackend – ordrestyring, chaufførudsendelse, ruteplanlægning, live køretøjssporing og kundemeddelelser. Dens modulære arkitektur, bygget op omkring installerbare udvidelser såsom Fleet-Ops, Storefront og Pallet, lader teams køre leverings-, on-demand-, lagerstyrings- og feltservice-arbejdsgange på et fælles identitets-, tilladelses- og API-lag.

Selvhosting af Fleetbase på din egen VPS holder kundeadresser, chaufførlokationer og ordrehistorik inden for infrastruktur, du kontrollerer, undgår prissætning pr. sæde, efterhånden som flåderne vokser, og giver udviklere direkte adgang til REST API'et, sockethændelser og webhooks, der er nødvendige for at bygge tilpassede chauffør- eller kundeapps.