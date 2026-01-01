Aidez les gens à résoudre leurs problèmes avec un domaine .solutions.

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.solutions

À propos du domaine .solutions

Un aperçu rapide pour vous aider à choisir et à enregistrer un domaine .solutions.

Qu'est-ce qu'un domaine .solutions ?

.solutions est une extension générique idéale pour les entreprises et les professionnels proposant des services, des réponses ou des solutions à des problèmes. Elle est largement utilisée par les cabinets de conseil, les fournisseurs de technologies et les sites d'assistance.

À qui s'adresse un domaine .solutions ?

Un domaine en .solutions convient aux consultants, agences, éditeurs de logiciels et startups technologiques spécialisés dans la résolution des problèmes de leurs clients. Il met en avant leur expertise en résolution de problèmes, notamment pour les entreprises de services, les outils SaaS et les plateformes de support.

Pourquoi choisir un domaine .solutions ?

Un domaine en .solutions indique clairement que vous proposez des réponses et des services de résolution de problèmes, permettant ainsi aux visiteurs de comprendre rapidement votre valeur ajoutée. Il assure une image de marque cohérente sur votre site web, vos e-mails et vos supports marketing, à mesure que votre entreprise se développe.

Informations de domaine pour .solutions

TLD
.solutions
Type de TLD
gTLD
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
1 an
Protection de la confidentialité du nom de domaine
Gratuit
RegistrarLock
Noms de domaine internationalisés
DNSSEC
Frais ICANN
CHF 0.15

Pourquoi enregistrer votre domaine chez Hostinger ?

Aucune connaissance technique requise
Assistance d'experts 24h/24 et 7j/7
Protection de la vie privée du domaine gratuit
Page ou lien gratuit bientôt disponible sur le site
Prix compétitifs
Conseils

Comment obtenir le meilleur nom de domaine

1. Indiquez le nom de votre marque

Utilisez le nom de votre marque ou des mots-clés pour améliorer la reconnaissance et la visibilité dans les résultats de recherche.
Les noms de domaine de moins de trois mots sont plus faciles à lire et à mémoriser.
Évitez les traits d'union, les chiffres, l'argot et les mots difficiles à orthographier.
Choisissez une extension adaptée à votre public, qu'il soit local ou international.
Les excellents noms de domaine se vendent rapidement — recherchez et réservez le vôtre dès aujourd'hui.Démarrer la recherche

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FAQ sur le nom de domaine .solutions

A .solutions domain is a generic extension often used by businesses, teams, and projects that offer answers or services. Today, people usually read it as a sign that the site is about solving a problem.
Yes. .solutions is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website owner and content than the extension.
Yes, if your site is about products, services, or advice that solve a specific need. Search engines treat it the same as other extensions for SEO, so relevance and content matter more than the ending.
Choose .solutions if you want a name that clearly matches a problem-solving brand and the .com version is unavailable. Choose .com if your audience expects the most familiar extension or you want the broadest recognition.
Anyone can register a .solutions domain. There is no special eligibility requirement for individuals, businesses, or organizations.
Like most domains, a .solutions name must be unique and follow standard naming rules. Reserved names may be unavailable, but there are no special use restrictions tied to the extension.
At Hostinger, a .solutions domain costs CHF 3.29 for the first year. After that, the renewal fee is CHF 28.99/an. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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