AI and creative app templates
FAQ sur les modèles Hostinger
Que sont l'IA et les modèles d'applications créatives ?
Les modèles d'applications IA et créatives sont des mises en page d'applications Web pré-construites conçues pour créer des outils qui aident à des tâches créatives - de la rédaction et de la génération d'images à la conception et à la création de contenu. Ils fournissent une structure de départ qui peut être personnalisée et alimentée par l'IA intégrée AI Builder - aucun compte tiers ou configuration technique requise - pour créer vos propres assistants d'IA, outils créatifs et générateurs.
Quels types d'applications d'IA et de création puis-je créer avec ces modèles ?
Ai-je besoin de connaissances en programmation pour créer une application d'IA ou de création à partir d'un modèle ?
À quelle vitesse puis-je créer une application avec une IA et un modèle créatif ?
Puis-je monétiser les applications d'IA et de création que je développe ?
Oui. De nombreux créateurs utilisent les modèles AI Builder pour créer des outils alimentés par l’IA qu’ils proposent à leurs clients ou publient pour leur public. Une fois votre application en ligne, vous pouvez facturer l’accès, la proposer en tant que service ou l’intégrer dans une entreprise existante.