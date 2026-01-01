Les modèles d'applications éducatives sont des mises en page d'applications Web pré-construites conçues pour créer des outils qui aident les gens à apprendre, à s'exercer et à développer de nouvelles compétences – des générateurs de quiz et des outils de cartes flash aux applications d'apprentissage des langues et aux plates-formes de cours. Ils fournissent une structure de départ qui peut être personnalisée et alimentée par l'IA intégrée d'AI Builder – aucun compte tiers ou configuration technique requise – pour créer vos propres applications d'apprentissage et outils éducatifs.