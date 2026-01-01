Generator app templates
FAQ sur les modèles Hostinger
Que sont les modèles d'applications de génération ?
Les modèles d'applications générateurs sont des mises en page d'applications Web pré-construites conçues pour créer des outils qui produisent du contenu, des idées ou des sorties en fonction des entrées de l'utilisateur – des générateurs de noms et des rédacteurs bio aux outils d'idées et aux créateurs de contenu. Ils fournissent une structure de départ qui peut être personnalisée et alimentée par l'IA intégrée AI Builder – aucun compte tiers ou configuration technique requise – pour créer vos propres outils générateurs.
Quels types d'applications génératrices puis-je créer avec ces modèles ?
Ai-je besoin de connaissances en programmation pour créer une application de génération à partir d'un modèle ?
À quelle vitesse puis-je créer une application avec un modèle de générateur ?
Puis-je monétiser les applications de génération que je crée ?
Oui. Les outils de génération sont particulièrement adaptés à la monétisation : les générateurs de niche attirent des audiences très ciblées qui reviennent régulièrement. Une fois votre application en ligne, vous pouvez en facturer l’accès, la connecter à Google AdSense ou l’intégrer à votre activité existante pour générer des revenus supplémentaires.