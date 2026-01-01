CRM app templates
Whether you're tired of paying for expensive software or want to build a custom solution that fits your business perfectly, start with customizable CRM templates – and cut your subscription costs for good.
FAQ sur les modèles Hostinger
Que sont les modèles d'applications CRM ?
Les modèles d'applications CRM sont des mises en page d'applications web préconfigurées, conçues pour créer des outils facilitant la gestion des relations clients, le suivi des prospects et l'organisation des activités commerciales : gestionnaires de contacts, outils de suivi des transactions, portails clients, tableaux de bord de vente, etc. Ils offrent une structure de base entièrement personnalisable pour répondre à vos besoins métiers, vous permettant ainsi de créer votre propre solution CRM sans programmation ni configuration technique.
Quels types d'applications CRM puis-je créer avec ces modèles ?
Les modèles CRM permettent de créer des gestionnaires de contacts, des outils de suivi des prospects, des pipelines de vente, des portails clients, des tableaux de bord de transactions, des outils de rappel de suivi, et bien plus encore. Ils conviennent aussi bien à la gestion de vos propres relations clients qu'à la création et à la proposition de solutions CRM à vos clients.
Ai-je besoin de connaissances en programmation pour créer une application CRM à partir d'un modèle ?
Aucune compétence en programmation n'est requise. Avec Hostinger Horizons, vous pouvez personnaliser les modèles en décrivant simplement les modifications souhaitées. L'IA générera et mettra à jour votre application web en fonction de vos indications.
À quelle vitesse puis-je créer une application avec un modèle CRM ?
Vous pouvez créer une application web fonctionnelle en quelques minutes et la peaufiner en quelques heures selon le niveau de personnalisation souhaité. Le modèle fournit la structure initiale, tandis que l'IA contribue à générer les fonctionnalités et à adapter l'interface.
Puis-je monétiser les applications CRM que je développe ?
Oui. Les outils CRM sont très demandés par les petites entreprises et les indépendants qui ont besoin d'une solution simple pour gérer leurs clients. Créez votre propre CRM et arrêtez de payer pour des plateformes coûteuses ; vous pouvez aussi aller plus loin et proposer votre CRM personnalisé comme service payant à vos clients, et ainsi générer un nouveau revenu pour votre entreprise.