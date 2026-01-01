Oui. Pour vous aider à créer un site de blog que vous pouvez monétiser, nous offrons un outil d'analyse intégré qui montre les tendances du trafic sur les 3, 7 et 30 derniers jours. Vous pouvez également classer les données par sessions au fil du temps, par pays ou par appareil.

De plus, le créateur de sites internet de Hostinger prend en charge divers outils tiers, tels que Google Analytics. L'intégration de Google Analytics à votre site web vous aidera à comprendre quels sont les articles de votre blog qui attirent le plus de visiteurs et à définir votre stratégie marketing.