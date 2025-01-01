Hospede seus serviços com um domínio .host
Domínios .host são ideais para provedores de hospedagem web, provedores de serviços de internet, proprietários de data centers ou qualquer pessoa que trabalhe nos setores de viagens e hospitalidade.
Mostre que você hospeda com um domínio .host
Um domínio .host é um domínio genérico de nível superior (gTLD) desenvolvido especialmente para o setor de hospedagem e disponível para qualquer pessoa registrar. Além de hospedagem web, revenda, serviços cloud e data centers, é a escolha perfeita para qualquer negócio de hospedagem – seja para aluguel de acomodações ou organização de eventos.
Registre seu nome de domínio .host hoje mesmo e entre no setor de hospedagem com confiança.
Por que comprar um nome de domínio .host?
Um domínio .host oferece muitas oportunidades para qualquer hospedagem.
Primeiro, ele tem uma disponibilidade muito maior do que os domínios tradicionais .com ou .net – você poderá escolher entre mais opções para o seu negócio. Segundo, será mais fácil criar um domínio memorável e com uma marca registrada – todo mundo sabe o que significa host.
Por fim, o domínio .host não tem barreiras geográficas — ele é a escolha ideal se você tem planos de alcançar mercados internacionais, especialmente os de língua inglesa.