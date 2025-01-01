.gg domain

Entre no jogo com um domínio .gg

R$  522,99ECONOMIZE 11%
R$  464,99 /1º ano

Crie um servidor de jogos, um fórum dedicado à sua comunidade, uma plataforma de eSports ou o que mais você imaginar, tudo com um nome de domínio .gg que chama a atenção na hora!

.gg
Qual é a história por trás de um domínio .gg?

.gg, criado originalmente para Guernsey, agora é uma escolha popular em jogos por sua associação com "Good Game" (Bom jogo, em português).
Perfeito para comunidades gamers, desenvolvedores e plataformas de eSports! Garanta o seu domínio .gg e comece a construir uma presença online que vai ser impossível de esquecer.
Por que escolher um domínio .gg?

  • Era um código de país (Guernsey), mas se tornou o padrão para jogos e eSports
    • \n
  • Livre para o registro, sem burocracia ou limitações de uso
    • \n
  • O preferido dos streamers, jogadores profissionais e novos negócios no setor de jogos
    • \n
  • Ajuda a estabelecer sua autoridade no mercado de eSports rapidamente
    • \n
  • Fácil de lembrar e moderno, perfeito para audiências ligadas em tecnologia
