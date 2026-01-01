Kostenlos eine Website mit KI erstellen

Erstellen Sie Ihre Website in wenigen Minuten, ganz ohne Programmierkenntnisse.
Website in 3 einfachen Schritten erstellen

1. Aufbaumethode wählen

Beschreiben Sie in wenigen Sätzen, was Sie brauchen, und lassen Sie die KI eine einzigartige Website für Sie erstellen - oder wählen Sie aus über 150 Design-Vorlagen.

2. Website anpassen

Behalten Sie, was Sie mögen. Was Ihnen nicht gefällt, verwerfen Sie. Verschieben Sie ganz einfach Elemente und experimentieren Sie mit verschiedenen Farbschemata und Schriftarten. Keine Programmier- oder Webdesign-Kenntnisse erforderlich.

3. Hosting sichern und live gehen

Sind Sie bereit online zu gehen? Wählen Sie einen Hosting-Plan, um Ihre brandneue Website zu Veröffentlichen.
Hosting-Qualität, die Sie verdienen

000webhost gibt es zwar nicht mehr, aber wir unterstützen weiterhin alle, die ihre Ideen online veröffentlichen und ausbauen wollen. Jetzt können Hostinger-Nutzer folgende Vorteile genießen:
Rund um die Uhr Zugang zu kompetenter Unterstützung per Live-Chat und E-Mail
Kodee, die erste agentische KI für WordPress, die Ihre Website per Chat verwalten, bearbeiten und optimieren kann.
Erstellen Sie Websites mit KI Website-Baukasten in Minuten
Mehr erfahren
Sind Sie bereit? Wählen Sie Ihren Hosting-Plan

30 Tage Geld-zurück-Garantie

Jederzeit kündbar

24/7 Kundendienst

85 % Rabatt
Premium
Alles, was Sie für den Einstieg benötigen
1,99  € /Mon.
Erhalten Sie 48 Monate für 95,52 € (regulärer Preis 623,52 €). Verlängerungspreis: 9,99 €/Mon.
Erstellen Sie bis zu 3 Websites
Keine Node.js Web-Apps
20 GB Speicherplatz für Ihre Dateien (SSD)
2 Postfächer pro Website – 1 Jahr lang kostenlos

Premium-Vorteile:

Kostenlose Domain für 1 Jahr
Schützen Sie jede Website mit kostenlosem SSL
Erhalten Sie wöchentliche automatische Backups zur einfachen Datenwiederherstellung
Genießen Sie die Wartung Ihrer WordPress-Websites
Übertragen Sie Ihre Website kostenlos und ohne Ausfallzeiten
Kostenloses E-Mail-Marketing für 1 Jahr
Erstellen Sie Websites mit KI Website-Baukasten in Minuten
BESTSELLER
84 % Rabatt
Business
Mehr Tools und Leistung für Wachstum
2,99  € /Mon.
Erhalten Sie 48 Monate für 143,52 € (regulärer Preis 911,52 €). Verlängerungspreis: 16,99 €/Mon.
Erstellen Sie bis zu 50 Websites
5 Node.js Web-Apps
NEU
50 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
5 Postfächer pro Website – 1 Jahr lang kostenlos

Alles aus Premium, plus:

Tägliche und On-Demand-Backups zur Vermeidung von Datenverlust
E-Commerce-Website mit KI erstellen
KI-Agent für WordPress
KOSTENLOS
Erstellen Sie mit KI einsatzbereite WordPress-Websites in Minuten
Maximale Website-Geschwindigkeit mit kostenlosem CDN genießen
Websites einfacher mit WordPress Multisite verwalten
73 % Rabatt
Cloud Startup
20-fache Website-Leistung mit Cloud Hosting
6,99  € /Mon.
Erhalten Sie 48 Monate für 335,52 € (regulärer Preis 1.247,52 €). Verlängerungspreis: 23,99 €/Mon.
Erstellen Sie bis zu 100 Websites
10 Node.js Web-Apps
NEU
100 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
10 Postfächer pro Website – 1 Jahr lang kostenlos

Alles aus Business, plus:

24/7 Experten-Prioritätssupport genießen
Traffic-Spitzen mit Leistungs-Boost für 1 Woche/Monat verarbeiten
Mehr Kontrolle und Stabilität mit einer dedizierten IP-Adresse erhalten
100 PHP-Worker für stark frequentierte Websites
2 Mio. Inodes zum Skalieren Ihrer Dateien
4 GB RAM für reibungslose Website-Leistung
Alle Funktionen anzeigen

Der angezeigte Preis ist der Preis pro Monat ohne Steuern. Der Gesamtpreis für den Plan, der im Voraus an der Kasse zu zahlen ist, umfasst die monatliche Rate multipliziert mit der Anzahl der Monate in Ihrem Plan, zusammen mit allen anfallenden Steuern.

In Ihrem Plan enthalten

Ihr Hosting-Plan enthält alles, was Sie brauchen, um online zu gehen und zu wachsen.
Kostenloser Domainname und Übertragung

Registrieren Sie Ihren kostenlosen Domainnamen und wählen Sie aus beliebten Endungen wie .com, .shop, .site und vielen anderen. Möchten Sie Ihre bestehende Website zu Hostinger umziehen? Kein Problem. Mit unserem automatischen Website-Umyugstool können Sie so viele Websites kostenlos umziehen, wie Sie möchten.

KI Website-Baukasten

Hohe Sicherheit

24/7 Support für Ihren Erfolg

Indira Prieto Schriftkünstler, Illustrator und Grafikdesigner

Die Umsetzung meiner Vision in eine Website mit Hostinger Website-Baukasten war ein Kinderspiel, dank seiner Einfachheit und Geschwindigkeit.

Indira Prieto

Schriftkünstler, Illustrator und Grafikdesigner | indiraprietocreative.com

Unerreichte Website-Leistung

Erleben Sie minimale Latenzzeiten und maximale Geschwindigkeit mit NVMe-Speicher.
Mit unserem eigenen CDN, Objekt-Cache und LiteSpeed Webserver-Technologie bieten wir Ihnen ein blitzschnelles Surferlebnis.
Bewältigen Sie Spitzenbelastungen wie ein Profi – dank unbegrenzter Bandbreite.
Mit KI ist das Erstellen einer Website einfacher.

Erhalten Sie eine startbereite Website mit unserem KI-integrierten Hostinger Blog Theme.
Erstellen Sie einzigartige und SEO-freundliche Inhalte mit dem KI -Assistenten-Plugin.
Zeit sparen – lassen Sie KI relevante Bilder für Ihre Inhalte auswählen.
Bereit für den Start? Wählen Sie Ihren Hosting-Plan aus.

Wenn Sie nicht zu 100 % zufrieden sind, können Sie innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf eine Rückerstattung Ihrer Zahlung beantragen. Der Prozess ist unkompliziert und risikofrei. Weitere Informationen finden Sie in unserer Rückerstattungsrichtlinie (ggf. gibt es Ausnahmen).

