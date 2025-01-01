امتلك عالم الإنترنت. ابدأ باستضافة المواقع السريعة.

عرض خاص بـ 000webhost: خصم يصل إلى 80% على خطط استضافة المواقع + SSL مجانا.

خطط تبدأ من
US$  1.49 /الشهر
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امتلك عالم الإنترنت. ابدأ باستضافة المواقع السريعة.

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اختر واحدة من الخطط المميّزة واستمتع بأعظم الميزات والأداء الرائد في المجال والدعم المباشر 24/7. موارد غير محدودة، ودومين مجاني، مع إضافة ssl مجانا أيضًا!

شروط الدفع
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Hostinger تتخطى جلّ منافسيها
TechRadar
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خدمة عملاء ووقت تشغيل ممتازان
PCMag
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سعر أولي دون منافس
Zdnet
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سنظيف لك دومينا مجانيا من مجموعة من دومينات المستوى الأعلى إذا سجّلت استضافة مواقع لمدّة 12 شهرا. اختر بين com. وxyz. وonline. وtech. وsite. وnet. وغيرها الكثير.

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سهل الاستعمال وبسيط

سهل التنصيب

إن إطلاق موقعك الإلكتروني على الأنترنت أمر بسيط وسهل. كل ما تحتاجه موفر بطريقة واضحة.
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الأداء والسرعة

ببساطة، مواقع سريعة

سرعة الموقع يمكن أن تبطئ أو تساعد على نمو نشاطك التجاري. أسعد زوارك بموقع سريع كالبرق.
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تجربة ووردبريس رائعة

ووردبريس أصبح سهلا

ابدأ تشغيل موقعك الإلكتروني من خلال تثبيت ووردبريس تلقائيًا بنقرة واحدة. يتم تشغيل الواجهة الخلفية بواسطة التخزين المؤقت LiteSpeed ​​والتحسين المتقدم لضمان سرعة مواقعك وموثوقيتها وأمانها.
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حزم استضافة مثالية

خطط استضافة مع دومين مجاني

استخدم فاحص الدومينات الخاص بنا من أجل العثور على أشهر الدومينات من بين مجموعة من دومينات المستوى الأعلى: .com، .net، .co.uk، .org ... كما توفر Hostinger أيضا دومينات مجانية متضمنة مع أغلب خطط الاستضافة؟
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احترافي وعملي

دعم عبر المحادثة المباشرة 24/7

سيحلّ فريقنا من الخبراء جميع المشكلات الفنية في مواقعك، في أي وقت.
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ضمان استرداد الرسوم لمدة 30 يومًا

إذا لم تكن راضيًا بنسبة 100%، فيمكنك طلب استرداد رسوم التسجيل خلال فترة 30 يومًا بعد الشراء. العملية سلسة وخالية من المخاطر. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة سياسة الاسترداد (قد تنطبق استثناءات).

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