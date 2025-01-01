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خطط تبدأ من
US$ 1.49 /الشهر
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Single
الحل المثالي للمبتدئين
US$ 9.99وفِّر 85%
US$ 1.49 /الشهر
تتجدّد مقابل US$ 3.99/الشهر/الشهر لـ4 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 موقع
قرص SSD سعة 10GB
كمية نقل البيانات 100GB
SSL مجاني غير محدود
نسخ احتياطية أسبوعية
دومين مجاني (بقيمة US$ 9.99)
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الأكثر شهرة
Premium
كل ما تحتاجه لإنشاء موقعك الإلكتروني
US$ 11.99وفِّر 78%
US$ 2.59 /الشهر
تتجدّد مقابل US$ 6.99/الشهر/الشهر لـ4 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
25 موقع
قرص SSD سعة 25GB
نطاق ترددي غير محدود
SSL مجاني غير محدود
نسخ احتياطية أسبوعية
دومين مجاني (بقيمة US$ 9.99)
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Business
طوّر مستواك مع المزيد من القوة والميزات المحسنة
US$ 14.99وفِّر 75%
US$ 3.79 /الشهر
تتجدّد مقابل US$ 8.99/الشهر/الشهر لـ4 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
50 موقع
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق ترددي غير محدود
SSL مجاني غير محدود
نسخ احتياطية يومية (US$ 25.08/سنة)
دومين مجاني (بقيمة US$ 9.99)
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