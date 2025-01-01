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Başlangıç fiyatı:
₺ 44,99 /ay
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Single
Yeni başlayanlar için ideal
₺ 190,99%76 İNDİRİM
₺ 44,99 /ay
₺95,99/ay ücretine 4 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
1 Site
10 GB SSD Disk alanı
100 GB Trafik
Sınırsız ücretsiz SSL
Haftalık Yedekler
Ücretsiz domain (₺338,99 değerinde)
Tüm özelliklere göz atın
En Popüler
Premium
Kişisel web siteleri için kusursuz paket
₺ 269,99%74 İNDİRİM
₺ 69,99 /ay
₺159,99/ay ücretine 4 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
25 Site
25 GB SSD Disk alanı
Sınırsız bant genişliği
Sınırsız ücretsiz SSL
Haftalık Yedekler
Ücretsiz domain (₺338,99 değerinde)
Tüm özelliklere göz atın
Business
Daha fazla güç ve gelişmiş özelliklerle seviye atlayın
₺ 379,99%68 İNDİRİM
₺ 119,99 /ay
₺269,99/ay ücretine 4 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
50 Site
50 GB NVMe Disk alanı
Sınırsız bant genişliği
Sınırsız ücretsiz SSL
Günlük Yedekler (₺983,88)
Ücretsiz domain (₺338,99 değerinde)
Tüm özelliklere göz atın
Ödeme Şartları
Hostinger birçok rakibinden daha iyi performans sergiliyor
Muhteşem müşteri hizmeti ve çalışma süresi
Muhteşem başlangıç ücreti
Mükemmel domain uzantısını bulup yolculuğunuza hemen başlayın!
12 aylık web hosting hizmeti kiraladığınızda size aralarından seçebileceğiniz ücretsiz bir alan adı veriyoruz: .com, .xyz, .online, .tech, .site, .net...
Sade ve içgüdüsel
Hızlı kurulum
Web sitenizi dünyaya sunmak bir düğmeye tıklamak kadar kolay. İhtiyacınız olan her şeyi eksiksiz sunuyoruz.
Performans ve hız
Sadece Hızlı Web Siteleri
Web sitenizin hızı işletmenizi yavaşlatabilir veya büyütebilir. Ziyaretçilerinize ışık hızında bir web sitesi sunun. Beklemekten usanmak yok!
Harika WordPress deneyimi
Kolaylaştırılmış WordPress
Otomatik 1-tık WordPress kurulumuyla web sitenizi oluşturmaya başlayın. LiteSpeed önbelleği ve gelişmiş optimizasyon sayesinde web siteleriniz hızlı, güvenilir ve güvenli.
İdeal hosting paketleri
Ücretsiz domain veren hosting planları
Domain sorgulama aracımızı kullanarak .com, .net, org gibi birçok TLD'den yararlanın. Hostinger ayrıca web hosting paketlerinde ücretsiz domain adı verir.
Deneyimli ve profesyonel
7/24 Sohbet Desteği
Uzman ekibimiz web sitenizin sorunsuz çalışması için bütün teknik sorunları çözecektir. Her zaman.