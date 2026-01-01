Hostinger-Partnerprogramm

Steigern Sie den Umsatz und den Ruf Ihrer Agentur.

Lassen Sie sich im Hostinger-Agenturverzeichnis entdecken
Sichern Sie sich wiederkehrende Provisionen auf die Verlängerung von Kundenverträgen.
Schaffen Sie Vertrauen mit einem Hostinger-Partner-Abzeichen
Jetzt bewerben
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Partnervorteile, die Ihrer Agentur zum Wachstum verhelfen

Mehr verdienen

Verdienen Sie wiederkehrende Provisionen

Verwandeln Sie jede Empfehlung in fortlaufende Einnahmen. Verdienen Sie 20 % auf neue Empfehlungen und 10 % auf Kundenverlängerungen, Cross-Selling und Upgrades.

Verdienen Sie wiederkehrende Provisionen
Kundenzahl steigern

Im Agenturverzeichnis gefunden werden

Präsentieren Sie Ihre Agentur im Hostinger-Agenturverzeichnis und helfen Sie potenziellen Kunden, Ihre Dienstleistungen zu entdecken.

Im Agenturverzeichnis gefunden werden

Exklusive Empfehlungsangebote

Sichern Sie sich exklusive Empfehlungscoupons, die Sie mit den Kunden teilen können, die Sie zu Hostinger bringen.

Gemeinsames Marketing mit Hostinger

Erhalten Sie eine gemeinsam mit anderen Marken gestaltete Empfehlungs-Landingpage, die Sie mit potenziellen Kunden teilen können, um die Konversionsrate zu steigern.

20 % Rabatt auf Agentur-Hosting

Sparen Sie bei Agentur-Hosting mit einem exklusiven Partnerrabatt von 20%.
So funktioniert es

Beginnen Sie in drei Schritten

01

In einer Minute bewerben

Melden Sie sich in Ihrem Hostinger-Konto an, gehen Sie zum Agency Hub und schließen Sie die Registrierungsschritte für das Partnerprogramm ab.
02

Genehmigung erhalten

Unser Partnerteam prüft Ihre Bewerbung und hilft Ihnen beim schnellen Onboarding, in der Regel innerhalb von zwei Werktagen.
03

Wachsen und verdienen

Sichern Sie sich regelmäßige Provisionen, erhalten Sie Ihr Hostinger-Partnerabzeichen und bewerben Sie sich für die Aufnahme in das Agenturverzeichnis.
Vertrauen aufbauen

Zeigen Sie Ihren Kunden, dass Sie ein vertrauenswürdiger Hostinger-Partner sind.

Lassen Sie sich offiziell von Hostinger verifizieren.
Zeigen Sie das Badge auf Ihrer Website an.
Geben Sie potenziellen Kunden mehr Vertrauen in Ihre Agentur
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Glauben Sie uns nicht einfach so.

Erfahren Sie, was Kunden weltweit über ihre Erfahrungen mit Hostinger sagen.

„Wir orientieren uns bei der Bereitstellung von Supportleistungen ganz klar an Hostinger als Maßstab für unsere Techniker.“

Charlie Low & Dale Comley

Charlie Low & Dale Comley

Mitbegründer von Nohma

„Ich konnte Hosting, Domainnamen und SSL-Zertifikat an einem Ort verwalten, was wirklich erfrischend war.“

Owen Phillips

Owen Phillips

Schmied

„Hostinger ist der beste Hosting-Anbieter, den ich je genutzt habe. Der Support ist fantastisch und die Preise sind unschlagbar.“

Jordi Robert

Jordi Robert

Marketingexperte

„Ich empfehle meinen Kunden schon seit Längerem, zu Hostinger zu wechseln. Alles ist ganz einfach, und es kommen ständig neue Funktionen hinzu.“

Anna Franques

Anna Franques

Digitaldesigner & Entwickler

„Dank des einfachen Dashboards von Hostinger können wir unsere WordPress-Website selbst verwalten.“

Elise Hernaez

Elise Hernaez

Geschäftsinhaber

„Wir orientieren uns bei der Bereitstellung von Supportleistungen ganz klar an Hostinger als Maßstab für unsere Techniker.“

Charlie Low & Dale Comley

Charlie Low & Dale Comley

Mitbegründer von Nohma

„Ich konnte Hosting, Domainnamen und SSL-Zertifikat an einem Ort verwalten, was wirklich erfrischend war.“

Owen Phillips

Owen Phillips

Schmied

„Hostinger ist der beste Hosting-Anbieter, den ich je genutzt habe. Der Support ist fantastisch und die Preise sind unschlagbar.“

Jordi Robert

Jordi Robert

Marketingexperte

„Ich empfehle meinen Kunden schon seit Längerem, zu Hostinger zu wechseln. Alles ist ganz einfach, und es kommen ständig neue Funktionen hinzu.“

Anna Franques

Anna Franques

Digitaldesigner & Entwickler

„Dank des einfachen Dashboards von Hostinger können wir unsere WordPress-Website selbst verwalten.“

Elise Hernaez

Elise Hernaez

Geschäftsinhaber

Häufig gestellte Fragen zum Partnerprogramm

Hier finden Sie Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen zum Hostinger-Partnerprogramm.

The program is open to web professionals who provide services to others — freelancers, web agencies, and marketing agencies are all welcome. You're in Early Access, and to be approved you need to meet all of the following:

  • Host 10+ websites on Hostinger
  • Have a professional, existing website with clear information about your services
  • Use a work email that matches your company domain (Gmail, Yahoo, and other generic providers aren't accepted)
  • Have a company name that's verifiable through basic web presence
  • Submit an authentic company description, not copied from elsewhere
  • Have no history of suspension for abuse on Hostinger
  • Operate in a market Hostinger hasn't explicitly excluded

Um sich zu bewerben, gehen Sie bitte zu hPanel → Agency Hub → Partnerprogramm. Bewerbungen werden vor der Genehmigung geprüft.

Das Partnerprogramm bietet eine intensivere und langfristigere Partnerschaft. Sie erhalten ein öffentliches Profil, eingehende Leads und Vorteile, die mit jedem weiteren Kunden, den Sie für Hostinger gewinnen, steigen.
  • Möglichkeit zur Listung im Agenturverzeichnis
  • Wiederkehrende Provisionen für Cross-Selling und Vertragsverlängerungen, nicht nur für Erstkäufe
  • Eingehende Leads werden direkt in Ihr Agentur-Hub-Dashboard geliefert
  • Gemeinsame Empfehlungsseite und Empfehlungsgutscheine
  • Exklusive Empfehlungsangebote für von Ihnen geworbene Kunden
  • 20 % Rabatt auf Agentur-Hosting bei Neukäufen
  • Partner-Badge für Ihre Website
  • Priorisierter technischer Support
Nein. Preisgestaltung, Leistungsumfang und Lieferung werden zwischen Ihnen und dem Kunden geregelt.

Genehmigte Partner erhalten ein eigenes Empfehlungs-Dashboard in hPanel (Agentur-Hub → Empfehlungen → Meine Einnahmen → Kunden). Dort werden alle empfohlenen Kunden mit Provisionsdetails angezeigt – qualifiziert, genehmigt, empfohlene Produkte und die vollständige Ereignishistorie – die durch Anklicken des jeweiligen Kunden abgerufen werden können.

Ja. Um Ihren Partnerstatus zu behalten, müssen Sie über das Empfehlungsprogramm mindestens 100 US-Dollar Umsatz an Hostinger generieren. Wenn Sie diese Schwelle unterschreiten, riskieren Sie die Entfernung Ihres Kontos aus dem Programm.

Ja, jederzeit über Agency Hub in hPanel. Ihr Verzeichnisprofil wird entfernt und eingehende Leads werden gestoppt.

Werden Sie ein vertrauenswürdiger Partner

Bewirb dich für das Hostinger-Partnerprogramm und erschließe dir neue Wege, um Kunden zu gewinnen, wiederkehrende Provisionen zu verdienen und Glaubwürdigkeit aufzubauen.

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