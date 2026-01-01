Lago in einer Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Verbrauchserfassungs- und nutzungsbasierte Abrechnungsplattform fÃ¼r SaaS-, Fintech- und Infrastrukturunternehmen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Lago erstellen kÃ¶nnen
Lago ist eine Open-Source-Plattform fÃ¼r Messung und Abrechnung, die fÃ¼r SaaS-, Fintech- und Infrastrukturunternehmen entwickelt wurde, die flexible, nutzungsbasierte Preismodelle benÃ¶tigen. Sie bietet Echtzeit-Ereigniserfassung, Abonnementverwaltung, Rechnungserstellung und eine entwicklerfreundliche API zur UnterstÃ¼tzung komplexer Preismodelle â€“ von Pro-Sitz-PlÃ¤nen bis hin zu gestuften, Paket- und prozentualen Stufen.
Das Selbst-Hosting von Lago auf Ihrem eigenen VPS ermÃ¶glicht es Ihnen, jedes Kundenereignis, jede Rechnung und jede Preisregel direkt zu kontrollieren, eliminiert transaktionsbasierte GebÃ¼hren, die von gehosteten Abrechnungstools erhoben werden, und ermÃ¶glicht es Ihnen, Integrationen und Datenaufbewahrung an Ihre spezifischen Compliance- und Produktanforderungen anzupassen.
Wichtige Funktionen von Lago
Nutzungsbasierte Abrechnung
Abrechnung nach API-Aufruf, Sitz, GB oder jeder beliebigen Metrik, ohne eine eigene Abrechnungsinfrastruktur von Grund auf neu aufbauen zu mÃ¼ssen.
Echtzeitmessung
Kundenereignisse in Echtzeit erfassen und genaue Nutzungsdaten fÃ¼r Rechnungen und Dashboards bereitstellen.
Flexible Preismodelle
Kombinieren Sie Pauschal-, gestaffelte, Paket- und prozentuale Stufen innerhalb eines einzigen Plans, um jede Preisstrategie abzubilden.
Rechnungserstellung
PDF-Rechnungen automatisch generieren und exportieren, basierend auf AbonnementzeitrÃ¤umen und verbrauchsbasierter Nutzung.
Entwicklerzentrierte API
Integrieren Sie die Abrechnung in Ihr Produkt Ã¼ber eine saubere REST-API und Webhooks anstelle von gehosteten BenutzeroberflÃ¤chen.
Warum Sie Lago auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
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Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.