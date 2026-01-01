InvenTree ist eine webbasierte Bestands- und Teileverwaltungsplattform, die für Ingenieur- und Fertigungsteams entwickelt wurde. Sie ersetzt tabellenbasierte Nachverfolgung und getrennte Tools durch ein einheitliches System, das Lagerbestände, Teilekataloge, Stücklisten, Lieferanteninformationen, Bestellungen und Verkaufsaufträge an einem Ort verwaltet. Mit einer sauberen REST-API und einer erweiterbaren Plugin-Architektur fügt sie sich in bestehende Engineering-Workflows ein, anstatt Teams zu zwingen, sich an sie anzupassen.

Das Selbst-Hosting von InvenTree auf Ihrem VPS hält Ihre Teiledatenbank, Lieferantenpreise und Produktionsstücklisten auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur – besonders wichtig für Hardwareprojekte und Hersteller, die Daten zur Komponentenbeschaffung als proprietär behandeln.