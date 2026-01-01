Як створити CRM-систему WhatsApp для вашого бізнесу
WhatsApp CRM FAQs
What is a WhatsApp CRM?
CRM-система WhatsApp – це інструмент, який допомагає вам керувати взаємовідносинами з клієнтами безпосередньо через WhatsApp. Замість того, щоб втрачати зв’язки з клієнтами, ви можете впорядковувати контакти, відстежувати потенційних клієнтів через канал продажів та укладати угоди – все в одному місці. На відміну від традиційних CRM-систем, вона зустрічає ваших клієнтів там, де вони вже є: у WhatsApp.
Що я можу робити зі своєю CRM-системою WhatsApp?
За допомогою CRM-системи WhatsApp ви можете впорядковувати та керувати своїми контактами, відстежувати потенційних клієнтів через візуальний канал продажів, автоматизувати повідомлення та приймати платежі – все це підключено до вашого WhatsApp. Ви також можете налаштувати її відповідно до конкретних потреб вашого бізнесу за допомогою штучного інтелекту, без будь-яких навичок програмування.
Чи потрібні мені якісь навички програмування, щоб створити CRM для WhatsApp зі штучним інтелектом?
Навички кодування не потрібні. За допомогою платформи кодування Hostinger Horizons vibe ви можете створити власну CRM-систему WhatsApp, просто спілкуючись зі штучним інтелектом, або почати з готового шаблону та налаштувати його своєю мовою – він обробляє код, дизайн та контент за вас.
Як створити CRM для WhatsApp за допомогою Hostinger Horizons?
З Hostinger Horizons створити CRM-додаток WhatsApp легко. Ось як це зробити за кілька кроків:
- Скористайтеся нашим конструктором додатків зі штучним інтелектом або одним із наших готових шаблонів, щоб розпочати створення безкоштовно.
- Налаштуйте все відповідно до потреб вашого бізнесу, спілкуючись зі штучним інтелектом – це те, що називається вібер-кодуванням: жодних технічних навичок, лише ваші ідеї простою мовою.
- Виберіть план, щоб розблокувати більше підказок та опублікувати свою CRM одним клацанням миші.
- Підключіть свій WhatsApp до своєї CRM за допомогою інтеграції Twilio.
Ви також можете скористатися нашим посібником як створити CRM для продажів або переглянути наші відеоуроки.
Скільки часу потрібно, щоб налаштувати CRM у WhatsApp?
Це залежить від того, наскільки ви хочете налаштувати. Ви можете розпочати за лічені хвилини з готовим шаблоном, але якщо ви хочете адаптувати кожну деталь до свого бізнесу, це може зайняти більше часу. У будь-якому випадку, Hostinger Horizons робить процес максимально швидшим та інтуїтивно зрозумілим – просто поспілкуйтеся зі штучним інтелектом, і він візьме на себе всю важку роботу.
Чи можу я налаштувати CRM під потреби мого бізнесу?
Так – з Hostinger Horizons ви можете налаштувати все. Просто опишіть, що вам потрібно, своїми словами, і штучний інтелект налаштує дизайн, контент та функціональність для вас. Незалежно від того, чи потрібна вам певна воронка продажів, власні поля контактів чи унікальний макет, ви можете вдосконалювати його через розмову, доки він ідеально не відповідатиме вашому бізнесу.
Чи безкоштовний Hostinger Horizons?
Hostinger Horizons не безкоштовний, але ви можете спробувати його, перш ніж переходити на певний тарифний план. Перегляньте наш детальний посібник про те, як розпочати роботу та отримати від цього максимум користі.