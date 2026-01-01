Șabloane de aplicații pentru sănătate și frumusețe

Șabloanele pentru aplicații de sănătate și frumusețe sunt machete de aplicații web predefinite, concepute pentru a crea instrumente care ajută oamenii să urmărească, să își îmbunătățească și să își gestioneze bunăstarea fizică și mentală – de la dispozitive de urmărire a fitnessului și planificatoare de mese la jurnale de sănătate mintală și calculatoare IMC. Acestea oferă o structură de pornire care poate fi complet personalizată pentru a satisface nevoile dvs., astfel încât să vă puteți crea propriile instrumente de sănătate și frumusețe fără programare sau configurare tehnică.