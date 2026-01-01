Marketing app templates

Șabloanele de aplicații de marketing sunt machete de aplicații web predefinite, concepute pentru dezvoltarea de instrumente care ajută la planificarea, crearea și gestionarea activităților de marketing – de la planificatoare pentru rețelele sociale și calendare de conținut până la constructori UTM și generatoare de postări pe blog. Acestea oferă o bază gata de personalizat, alimentată de AI-ul încorporat în AI Builder – fără a fi necesare conturi terțe sau configurări tehnice – pentru a-ți crea propriile instrumente de marketing.