Marketing app templates

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Întrebări frecvente despre șabloanele Hostinger

Șabloanele de aplicații de marketing sunt machete de aplicații web predefinite, concepute pentru dezvoltarea de instrumente care ajută la planificarea, crearea și gestionarea activităților de marketing – de la planificatoare pentru rețelele sociale și calendare de conținut până la constructori UTM și generatoare de postări pe blog. Acestea oferă o bază gata de personalizat, alimentată de AI-ul încorporat în AI Builder – fără a fi necesare conturi terțe sau configurări tehnice – pentru a-ți crea propriile instrumente de marketing.

Șabloanele de aplicații de marketing pot fi folosite pentru a crea planificatoare pentru rețelele sociale, calendare de conținut, constructori UTM, generatoare de postări pe blog, generatoare de texte publicitare, constructori de secvențe de emailuri și multe altele. Sunt potrivite atât pentru gestionarea propriilor activități de marketing, cât și pentru crearea și oferirea de instrumente de marketing clienților tăi.

Nu sunt necesare abilități de programare. Cu Hostinger AI Builder, poți personaliza șabloanele descriind modificările dorite. AI-ul va genera și actualiza aplicația web pe baza solicitărilor tale.

Poți crea o aplicație web funcțională în câteva minute și o poți rafina în câteva ore, în funcție de gradul de personalizare pe care îl dorești. Șablonul oferă structura inițială, în timp ce AI-ul ajută la generarea de funcționalități și la ajustarea interfeței.

Instrumentele de marketing sunt deosebit de valoroase pentru companiile și freelancerii care trebuie să își eficientizeze fluxul de lucru – folosește-le pentru propriile activități de marketing și nu mai plăti pentru instrumente costisitoare de la terți sau mergi un pas mai departe și oferă aplicația ta ca serviciu plătit clienților, adăugând astfel o nouă sursă de venit afacerii tale.

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