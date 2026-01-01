Generator app templates

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Whether you need a generator for your own brand or want to build and sell useful tools to your audience, start with customizable templates – and monetize your niche.
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Întrebări frecvente despre șabloanele Hostinger

Șabloanele pentru aplicații de tip generator sunt machete de aplicații web predefinite, concepute pentru dezvoltarea de instrumente care produc conținut, idei sau rezultate pe baza datelor introduse de utilizatori – de la generatoare de nume și scriitori de biografii la instrumente de idei și creatoare de conținut. Acestea oferă o bază gata de personalizat, alimentată de AI-ul încorporat în AI Builder – fără a fi necesare conturi terțe sau configurări tehnice – pentru a crea propriile instrumente generatoare.

Șabloanele pentru aplicații de tip generator pot fi folosite pentru a construi generatoare de nume, instrumente pentru redactarea biografiilor, instrumente pentru validarea ideilor, instrumente pentru descrieri de produse, instrumente pentru scrisori de intenție, instrumente pentru sugestii de rețete și multe altele. Sunt potrivite atât pentru proiecte personale, cât și pentru crearea și oferirea de instrumente generatoare audienței sau clienților tăi.

Nu sunt necesare abilități de programare. Cu Hostinger AI Builder, poți personaliza șabloanele descriind modificările dorite. AI-ul va genera și actualiza aplicația web pe baza solicitărilor tale.

Poți crea o aplicație web funcțională în câteva minute și o poți rafina în câteva ore, în funcție de gradul de personalizare pe care îl dorești. Șablonul oferă structura inițială, în timp ce AI-ul ajută la generarea de funcționalități și la ajustarea interfeței.

Da. Instrumentele de generare sunt deosebit de potrivite pentru monetizare – generatoarele de nișă atrag audiențe foarte bine targetate care revin în mod repetat. Odată ce aplicația este online, poți percepe taxe pentru acces, poți conecta Google AdSense sau o poți integra într-o afacere existentă ca sursă suplimentară de venit.

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