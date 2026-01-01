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AI and creative app templates

Whether you want to build your own AI-powered tools or launch creative apps you can offer to clients, start with customizable templates – and turn your idea into a revenue stream.
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AI age progression (Oldify/Babify)

AI age progression (Oldify/Babify)

AI fairytale generator

AI fairytale generator

AI hairstyle simulator

AI hairstyle simulator

AI image generator

AI image generator

AI recipe builder

AI recipe builder

AI stylist app

AI stylist app

AI Writer (children's story generator)

AI Writer (children's story generator)

Blog post generator (dark)

Blog post generator (dark)

Image enhancer (modern)

Image enhancer (modern)

Image enhancer (playful)

Image enhancer (playful)

Image upscaler

Image upscaler

Resume builder

Resume builder

Slogan generator (modern)

Slogan generator (modern)

Slogan generator (playful)

Slogan generator (playful)

Social media post generator

Social media post generator

Întrebări frecvente despre șabloanele Hostinger

Șabloanele pentru aplicații creative și AI sunt structuri predefinite de aplicații web, concepute pentru dezvoltarea de instrumente care ajută la sarcini creative – de la scriere și generare de imagini până la design și creare de conținut. Acestea oferă o bază gata de personalizat, alimentată de AI-ul încorporat în AI Builder – fără a fi necesare conturi terțe sau configurări tehnice – pentru a crea proprii asistenți AI, instrumente creative și generatoare.

Șabloanele de aplicații creative și AI pot fi folosite pentru a crea asistenți de scriere bazați pe AI, generatoare de imagini, instrumente de design, creatori de conținut și multe altele. Sunt potrivite atât pentru proiecte personale, cât și pentru crearea și oferirea de instrumente creative clienților sau audienței tale.

Nu sunt necesare abilități de programare. Cu Hostinger AI Builder, poți personaliza șabloanele descriind modificările dorite. AI-ul va genera și actualiza aplicația web pe baza solicitărilor tale.

Poți crea o aplicație web funcțională în câteva minute și o poți rafina în câteva ore, în funcție de gradul de personalizare pe care îl dorești. Șablonul oferă structura inițială, în timp ce AI-ul ajută la generarea de funcționalități și la ajustarea interfeței.

Da. Mulți creatori folosesc șabloanele AI Builder pentru a crea instrumente bazate pe AI pe care le oferă clienților sau le publică pentru audiența lor. Odată ce aplicația este online, poți percepe o taxă pentru acces, o poți oferi ca serviciu sau o poți integra într-o afacere existentă.

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