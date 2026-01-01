Communication app templates

Șabloanele pentru aplicații de comunicare sunt machete predefinite de aplicații web, concepute pentru dezvoltarea de instrumente care ajută oamenii să se conecteze, să colaboreze și să interacționeze – de la chat-uri de asistență pentru clienți și forumuri comunitare, până la instrumente de feedback și sisteme de asistență. Acestea oferă o bază care poate fi complet personalizată în funcție de nevoile tale, astfel încât să îți poți crea propriile instrumente de comunicare fără codare sau configurări tehnice.