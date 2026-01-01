CRM app templates

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Whether you're tired of paying for expensive software or want to build a custom solution that fits your business perfectly, start with customizable CRM templates – and cut your subscription costs for good.
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Întrebări frecvente despre șabloanele Hostinger

Șabloanele de aplicații CRM sunt machete predefinite de aplicații web, concepute pentru dezvoltarea de instrumente care ajută la gestionarea relațiilor cu clienții, urmărirea oportunităților de vânzare și organizarea activităților comerciale – de la manageri de contacte și instrumente de urmărire a tranzacțiilor până la portaluri pentru clienți și tablouri de bord pentru vânzări. Acestea oferă o bază care poate fi complet personalizată pentru a satisface nevoile afacerii tale, astfel încât să poți crea propria soluție CRM fără codare sau configurări tehnice.

Șabloanele CRM pot fi utilizate pentru a crea manageri de contacte, instrumente de urmărire a clienților potențiali, canale de vânzări, portaluri pentru clienți, tablouri de bord pentru tranzacții, instrumente de memento pentru urmărirea evenimentelor și multe altele. Sunt potrivite atât pentru gestionarea propriilor relații cu clienții, cât și pentru crearea și oferirea de soluții CRM clienților tăi.

Nu sunt necesare abilități de programare. Cu Hostinger AI Builder, poți personaliza șabloanele descriind modificările dorite. AI-ul va genera și actualiza aplicația web pe baza solicitărilor tale.

Poți crea o aplicație web funcțională în câteva minute și o poți rafina în câteva ore, în funcție de gradul de personalizare pe care îl dorești. Șablonul oferă structura inițială, în timp ce AI-ul ajută la generarea de funcționalități și la ajustarea interfeței.

Da. Instrumentele CRM sunt foarte solicitate în rândul întreprinderilor mici și al freelancerilor care au nevoie de o modalitate simplă de a-și gestiona clienții. Construiește-ți propriul CRM și nu mai plăti pentru platforme scumpe – sau mergi un pas mai departe și oferă-ți CRM-ul personalizat ca serviciu plătit clienților și adaugă o nouă sursă de venit afacerii tale.

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