CRM app templates

Șabloanele de aplicații CRM sunt machete predefinite de aplicații web, concepute pentru dezvoltarea de instrumente care ajută la gestionarea relațiilor cu clienții, urmărirea oportunităților de vânzare și organizarea activităților comerciale – de la manageri de contacte și instrumente de urmărire a tranzacțiilor până la portaluri pentru clienți și tablouri de bord pentru vânzări. Acestea oferă o bază care poate fi complet personalizată pentru a satisface nevoile afacerii tale, astfel încât să poți crea propria soluție CRM fără codare sau configurări tehnice.