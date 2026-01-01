Șabloanele pentru aplicații de fitness și sport sunt machete de aplicații web predefinite, concepute pentru a crea instrumente care ajută oamenii să se antreneze, să urmărească progresul și să își atingă obiectivele de fitness – de la planificatoare de antrenamente și instrumente de urmărire a activității până la instrumente de coaching și ghiduri de nutriție. Acestea oferă o structură de pornire care poate fi complet personalizată pentru a satisface nevoile dvs., astfel încât să vă puteți crea propriile instrumente de fitness și sport fără codare sau configurare tehnică.