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Calculator and converter app templates

Whether you need a personal finance calculator or want to boost your website engagement by offering useful tools to your visitors, start with customizable templates – and stop paying for tools you could build yourself.
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BMI calculator (clean)

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Calorie calculator (modern)

Calorie calculator (modern)

Percentage calculator (modern)

Percentage calculator (modern)

Percentage calculator (playful)

Percentage calculator (playful)

Price quote calculator

Price quote calculator

Profit margin calculator (playful)

Profit margin calculator (playful)

Temperature converter

Temperature converter

Time zone converter

Time zone converter

Unit converter

Unit converter

Word calculator and auto-complete writer

Word calculator and auto-complete writer

Întrebări frecvente despre șabloanele Hostinger

Șabloanele de aplicații de calcul și conversie sunt machete predefinite de aplicații web, concepute pentru dezvoltarea de instrumente care efectuează calcule, conversii și estimări pe baza datelor introduse de utilizator – de la calculatoare ipotecare și instrumente IMC la convertoare de unități și temperatură. Acestea oferă o bază gata de personalizat, alimentată de AI-ul încorporat în AI Builder – fără a fi necesare conturi terțe sau configurări tehnice – pentru a vă crea propriile instrumente de calcul și conversie.

Șabloanele de aplicații pentru calcule și conversii pot fi utilizate pentru a crea calculatoare ipotecare, instrumente de urmărire a IMC-ului, contoare de calorii, calculatoare pentru marja de profit, instrumente pentru cotații de preț, convertoare de unități, convertoare de temperatură și multe altele. Sunt potrivite atât pentru uz personal, cât și pentru încorporarea de instrumente utile în site-ul tău web sau pentru crearea de instrumente destinate clienților.

Nu sunt necesare abilități de programare. Cu Hostinger AI Builder, poți personaliza șabloanele descriind modificările dorite. AI-ul va genera și actualiza aplicația web pe baza solicitărilor tale.

Poți crea o aplicație web funcțională în câteva minute și o poți rafina în câteva ore, în funcție de gradul de personalizare pe care îl dorești. Șablonul oferă structura inițială, în timp ce AI-ul ajută la generarea de funcționalități și la ajustarea interfeței.

Da. Instrumentele de calcul și conversie sunt printre cele mai eficiente modalități de a crește interacțiunea pe un site web existent - acestea oferă vizitatorilor un motiv să rămână mai mult timp și să revină. Cu Hostinger AI Builder, poți construi și integra propriul instrument de calcul fără a plăti pentru soluții terțe.

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