Șabloane de aplicații educaționale

Șabloanele de aplicații educaționale sunt machete de aplicații web predefinite, concepute pentru a crea instrumente care ajută oamenii să învețe, să exerseze și să dezvolte noi abilități – de la instrumente pentru crearea de teste și fișe de învățare, până la aplicații de învățare a limbilor străine și platforme de cursuri. Acestea oferă o structură de pornire care poate fi personalizată și alimentată de AI-ul încorporat în AI Builder – fără a fi necesare conturi terțe sau configurare tehnică – pentru a crea propriile aplicații de învățare și instrumente educaționale.