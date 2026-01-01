Torne a sua marca inesquecível com um domínio .fun

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.fun
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Sobre o domínio .fun

Uma síntese rápida para o ajudar a escolher e registar um domínio .fun

O que é um domínio . fun?

O domínio . fun é uma extensão genérica criada para entretenimento, passatempos e projetos lúdicos. É aberto a todos e frequentemente utilizado para jogos, eventos, sites de humor e comunidades criativas.

Para quem é um domínio . fun?

Um domínio . fun é ideal para blogues de entretenimento, comunidades de jogos, organizadores de eventos, serviços para festas e criadores de conteúdos humorísticos que procuram exibir conteúdos descontraídos, construir marcas memoráveis e sinalizar experiências leves e divertidas.

Porquê escolher um domínio . fun?

Um domínio . fun sinaliza claramente conteúdo divertido, ajudando os visitantes a compreender o seu website rapidamente e tornando o seu nome mais memorável. Reforça a consistência da sua marca em todo o website, e-mails e canais de marketing.

Informação do domínio para .fun

TLD
.fun
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
3 anos
Proteção de privacidade de domínio
Gratuito
Proteção de domínios premium
Addon
RegistrarLock
DNSSEC
Taxa da ICANN
0,17 €

Porquê registar o seu domínio com a Hostinger?

Não são necessários conhecimentos técnicos
Apoio especializado 24/7
Proteção gratuita da privacidade do domínio
Página gratuita "Em breve" ou link no site de biografia
Preços competitivos
Dicas

Como obter o melhor nome de domínio

1. Inclua o nome da sua marca.

Utilize o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de busca.
Os nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e de lembrar.
Evite hífenes, números, calão e palavras difíceis de escrever.
Escolha uma extensão adequada ao seu público, seja ele local ou global.
Os melhores domínios vão-se rápido - pesquise e garanta já o seu.Iniciar pesquisa

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Domínio .fun FAQ

A .fun domain is a generic web address ending that suggests entertainment, hobbies, or lighthearted content. Today, it’s often used for personal projects, events, games, and playful brands.
Yes. .fun is a valid top-level domain with an official registry, so it works in browsers, email systems, and search engines like other standard domain endings.
Yes, if your site is about entertainment, games, events, or a casual brand name. Search engines treat it the same as other TLDs for SEO, so content and relevance matter more than the extension.
Choose .fun if you want a name that matches a playful theme and a .com is unavailable. Choose .com if your audience expects the most familiar extension or you want the broadest recognition.
Anyone can register a .fun domain. It is an open extension, so there are no local presence or industry-only eligibility rules.
Yes, but they are standard domain rules, such as using allowed characters and avoiding reserved names. Availability is checked by the registry, and some names may be blocked or already registered.
At Hostinger, a .fun domain costs 0,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 36,99 €/ano. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

Preocupamo-nos com a sua privacidade

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