Dê um lar à sua voz com um domínio .blog

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.blog
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Sobre o domínio .blog

Uma síntese rápida para o ajudar a escolher e registar um domínio .blog

O que é um domínio . blog?

O domínio . blog é uma extensão genérica criada para blogs e publicações pessoais ou profissionais. É aberto a qualquer pessoa e amplamente utilizado por escritores, marcas e sites focados em conteúdo.

Para quem é um domínio . blog?

Um domínio . blog é ideal para escritores, criadores de conteúdo, profissionais de marketing e equipas de media que desejam um espaço definido para artigos e conteúdo de opinião. É adequado para blogues pessoais, portais de notícias corporativos e projetos editoriais de nicho.

Porquê escolher um domínio . blog?

Um domínio . blog sinaliza claramente os sites focados no conteúdo, ajudando os visitantes a compreender o seu site instantaneamente e a recordá-lo com facilidade. Oferece uma opção consistente e profissional para as suas publicações, endereços de e-mail e crescimento da marca a longo prazo.

Informação do domínio para .blog

TLD
.blog
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
3 anos
Proteção de privacidade de domínio
Gratuito
RegistrarLock
Taxa da ICANN
0,17 €

Porquê registar o seu domínio com a Hostinger?

Não são necessários conhecimentos técnicos
Apoio especializado 24/7
Proteção gratuita da privacidade do domínio
Página gratuita "Em breve" ou link no site de biografia
Preços competitivos
Dicas

Como obter o melhor nome de domínio

1. Inclua o nome da sua marca.

Utilize o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de busca.
Os nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e de lembrar.
Evite hífenes, números, calão e palavras difíceis de escrever.
Escolha uma extensão adequada ao seu público, seja ele local ou global.
Os melhores domínios vão-se rápido - pesquise e garanta já o seu.Iniciar pesquisa

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Domínio .blog FAQ

A .blog domain signals that a site is focused on blog content, such as articles, updates, or personal publishing. It is commonly used by writers, creators, and businesses that want a clear publishing identity.
Yes. A .blog domain is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the site and its security than on the extension.
Yes, if you want your site to be clearly identified as a blog or publication. Search engines treat it the same as other domains for SEO, so content quality and relevance matter more than the extension.
Choose .blog if you want a name that immediately shows your site’s purpose, especially for publishing. Choose .com if you want the most familiar option or if the .blog name you want is unavailable.
Anyone can register a .blog domain. It is an open extension, so there are no special eligibility rules or location requirements for registration.
Yes. Like all domains, a .blog name must follow standard DNS rules, and some names may be reserved by the registry. It also cannot include spaces or unsupported characters.
At Hostinger, a .blog domain costs 1,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 26,99 €/ano. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

Preocupamo-nos com a sua privacidade

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