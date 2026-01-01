Lance a sua aplicação com um domínio .app

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Durante o primeiro ano
.app

Sobre o domínio .app

Uma síntese rápida para o ajudar a escolher e registar um domínio .app

O que é um domínio . app?

. app é um domínio genérico de topo seguro, concebido para aplicações, programadores e projetos de tecnologia. Utiliza HTTPS por defeito, sendo ideal para sites de software, aplicações móveis e aplicações web.

Para quem é um domínio . app?

Um domínio . app é ideal para programadores de aplicações, startups de software, produtos SaaS e estúdios de jogos para dispositivos móveis que pretendam um espaço seguro e facilmente reconhecível para downloads, atualizações e páginas de produtos em diversas plataformas.

Porquê escolher um domínio . app?

Um domínio . app sinaliza claramente um foco no software ou nos dispositivos móveis, ajudando os utilizadores a reconhecer e confiar no seu website. Suporta URLs seguros e fáceis de recordar, bem como uma identidade visual consistente em websites, endereços de e-mail e materiais de marketing.

Informação do domínio para .app

TLD
.app
Tipo TLD
gTLD
Período mínimo de inscrição
1 ano
Período máximo de inscrição
1 ano
Proteção de privacidade de domínio
Gratuito
RegistrarLock
Domínios IDN
DNSSEC
Taxa da ICANN
0,17 €

Porquê registar o seu domínio com a Hostinger?

Não são necessários conhecimentos técnicos
Apoio especializado 24/7
Proteção gratuita da privacidade do domínio
Página gratuita "Em breve" ou link no site de biografia
Preços competitivos
Dicas

Como obter o melhor nome de domínio

1. Inclua o nome da sua marca.

Utilize o nome da sua marca ou palavras-chave para aumentar o reconhecimento e a visibilidade nos resultados de busca.
Os nomes de domínio com menos de três palavras são mais fáceis de ler e de lembrar.
Evite hífenes, números, calão e palavras difíceis de escrever.
Escolha uma extensão adequada ao seu público, seja ele local ou global.
Os melhores domínios vão-se rápido - pesquise e garanta já o seu.Iniciar pesquisa

Explorar outras extensões de domínio

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.io

O domínio que todas as startups desejam.

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.icu

Mostre aos seus clientes que faz negócios em .icu

14,99 €1,99/1º anoVerificar disponibilidade

.xyz

Fresca. Moderna. Infinitamente flexível.

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.pro

Mostre ao mundo o que faz melhor.

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.cloud

Onde as empresas modernas operam

24,99 €1,99/1º anoVerificar disponibilidade

Domínio .app FAQ

A .app domain is a web address ending in .app. It’s commonly used for apps, software products, and digital services, and it signals a technology-focused site.
Yes. .app is a valid top-level domain with its own official registry, so it works like other domain extensions in browsers, email systems, and search tools. It’s also widely recognized for app-related sites.
Yes, if your site is about an app, developer tool, or software product. Search engines treat .app the same as other extensions for SEO, so content and relevance matter more than the ending.
Choose .app if you want a name that clearly fits an app or tech product, or if your preferred .com is taken. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience.
Anyone can register a .app domain. There are no special eligibility requirements, so it is open to individuals, businesses, and organizations.
Yes. The name must follow standard domain rules, and some reserved or invalid names cannot be registered. For example, a domain name cannot include spaces, and registry rules still apply.
At Hostinger, a .app domain costs 8,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 17,99 €/ano. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

Preocupamo-nos com a sua privacidade

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