O Openship é uma plataforma de implementação de código aberto e auto-hospedável que transforma qualquer servidor na sua própria plataforma como serviço. Aponte-o para um repositório Git e ele deteta a stack, constrói um contentor, provisiona bases de dados, domínios e TLS, e entrega o resultado — sem ficheiros de pipeline ou YAML para manter. Push-to-deploy, ambientes de pré-visualização, fluxos de staging e produção, e reversões com um clique vêm incorporados.

Auto-hospedar o Openship mantém o seu pipeline de compilação, dados da aplicação e infraestrutura inteiramente em máquinas que controla, sem preços por utilizador ou dependência de fornecedor. Gira tudo a partir de um painel web, aplicação de desktop, CLI ou REST API, e mova contentores Docker padrão entre fornecedores sempre que desejar.