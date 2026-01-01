Implemente Openship com instalação de um clique.
Plataforma de implementação de código aberto, auto-hospedável, com CI/CD integrado para implementar qualquer stack nos seus próprios servidores.
Escolha um plano VPS para Openship
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Openship
O Openship é uma plataforma de implementação de código aberto e auto-hospedável que transforma qualquer servidor na sua própria plataforma como serviço. Aponte-o para um repositório Git e ele deteta a stack, constrói um contentor, provisiona bases de dados, domínios e TLS, e entrega o resultado — sem ficheiros de pipeline ou YAML para manter. Push-to-deploy, ambientes de pré-visualização, fluxos de staging e produção, e reversões com um clique vêm incorporados.
Auto-hospedar o Openship mantém o seu pipeline de compilação, dados da aplicação e infraestrutura inteiramente em máquinas que controla, sem preços por utilizador ou dependência de fornecedor. Gira tudo a partir de um painel web, aplicação de desktop, CLI ou REST API, e mova contentores Docker padrão entre fornecedores sempre que desejar.
Principais características de Openship
CI/CD integrado
Implementação por push com ambientes de pré-visualização, ambientes de teste e fluxos de produção, e reversões com um clique – sem ficheiros de pipeline para escrever.
Qualquer pilha, qualquer servidor
Implemente Node, Python, Go, Rust, PHP, Ruby, Java, .NET, Docker ou monorepositórios em qualquer VPS, servidor dedicado ou laboratório doméstico.
Backend totalmente gerido
Disponibilizar Postgres, MySQL, MongoDB e Redis juntamente com workers, WebSockets e armazenamento de objetos a partir de um único painel de controlo.
Domínios e SSL
Certificados HTTPS automáticos, suporte a wildcard e domínios ilimitados com renovação automática gerenciada para cada implementação.
Três formas de trabalhar
Gerencie implementações a partir de uma aplicação de desktop completa, um painel web de equipa ou uma CLI programável apoiada por uma API REST.
Portabilidade de contentores
Tudo funciona como contentores Docker padrão, para que possa mover cargas de trabalho entre fornecedores ou hardware autoalojado livremente.
Por que executar Openship na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.