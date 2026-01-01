O ExcaliDash é uma camada de gestão autoalojada para o Excalidraw que transforma uma coleção de desenhos dispersos num espaço de trabalho organizado e pesquisável. Em vez de gerir ficheiros .excalidraw individuais, obtém um painel central onde os esboços residem em coleções, cada alteração é capturada no histórico de versões e os diagramas podem ser partilhados através de ligações com âmbito definido. Inclui o editor completo do Excalidraw com um backend leve, para que o desenho, a gravação e a organização ocorram numa única instância privada.

Executar o ExcaliDash no seu próprio VPS mantém cada diagrama, esboço de arquitetura e quadro de brainstorming inteiramente dentro da sua infraestrutura. Não existem taxas por utilizador nem acesso de terceiros aos seus dados, enquanto as contas multiutilizador opcionais e o single sign-on OIDC permitem que as equipas colaborem de forma segura sob o seu próprio controlo.