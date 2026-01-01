Implemente ExcaliDash com instalação de um clique.
Painel de controlo autoalojado para organizar, gerir e colaborar nos seus desenhos Excalidraw com histórico de versões e partilha segura de links.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com ExcaliDash
O ExcaliDash é uma camada de gestão autoalojada para o Excalidraw que transforma uma coleção de desenhos dispersos num espaço de trabalho organizado e pesquisável. Em vez de gerir ficheiros .excalidraw individuais, obtém um painel central onde os esboços residem em coleções, cada alteração é capturada no histórico de versões e os diagramas podem ser partilhados através de ligações com âmbito definido. Inclui o editor completo do Excalidraw com um backend leve, para que o desenho, a gravação e a organização ocorram numa única instância privada.
Executar o ExcaliDash no seu próprio VPS mantém cada diagrama, esboço de arquitetura e quadro de brainstorming inteiramente dentro da sua infraestrutura. Não existem taxas por utilizador nem acesso de terceiros aos seus dados, enquanto as contas multiutilizador opcionais e o single sign-on OIDC permitem que as equipas colaborem de forma segura sob o seu próprio controlo.
Principais características de ExcaliDash
Painel de Controlo de Desenhos Centralizado
Organize todos os seus esboços Excalidraw em coleções com miniaturas e pesquisa, para que os diagramas sejam fáceis de encontrar em vez de espalhados por ficheiros soltos.
Histórico de versões
Cada edição é automaticamente registada como instantâneo, permitindo rever estados anteriores e restaurar versões anteriores de qualquer desenho quando ocorrem erros.
Partilha de Links Restrita
Partilhe desenhos individuais através de links com controlo de acesso, dando a colaboradores ou partes interessadas acesso de visualização ou edição sem expor todo o seu espaço de trabalho.
Colaboração em tempo real
Várias pessoas podem trabalhar na mesma tela em conjunto através de WebSockets, tornando as sessões de brainstorming e design ao vivo fluidas para equipas distribuídas.
Autenticação Flexível
Execute em modo de utilizador único ou ative contas multiutilizador com início de sessão único OIDC, adequado tanto para uso pessoal como para equipas maiores.
Por que executar ExcaliDash na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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O AppFlowy é um espaço de trabalho de código aberto com tecnologia de IA e uma alternativa ao Notion