Decidim é a estrutura de democracia participativa originalmente construída para a cidade de Barcelona e agora utilizada por governos nacionais, conselhos regionais, universidades e organizações cívicas em mais de trinta países para realizar referendos, orçamentos participativos, assembleias de cidadãos e processos de cocriação de políticas online.

O autoalojamento do Decidim no seu próprio VPS mantém os dados dos cidadãos, registos de votação e histórico de deliberação sob a sua total soberania – nunca num SaaS de terceiros – enquanto lhe dá o código-fonte completo de Ruby on Rails sob AGPL-3.0 para estender, auditar e federar com outras instâncias do Decidim.