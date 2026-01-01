Implemente o Decidim com uma instalação de um clique.
Plataforma de democracia participativa de código aberto para consultas cidadãs, orçamento participativo e tomada de decisões colaborativa.
Escolha um plano VPS para Decidim
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Decidim
Decidim é a estrutura de democracia participativa originalmente construída para a cidade de Barcelona e agora utilizada por governos nacionais, conselhos regionais, universidades e organizações cívicas em mais de trinta países para realizar referendos, orçamentos participativos, assembleias de cidadãos e processos de cocriação de políticas online.
O autoalojamento do Decidim no seu próprio VPS mantém os dados dos cidadãos, registos de votação e histórico de deliberação sob a sua total soberania – nunca num SaaS de terceiros – enquanto lhe dá o código-fonte completo de Ruby on Rails sob AGPL-3.0 para estender, auditar e federar com outras instâncias do Decidim.
Principais características de Decidim
Orçamento participativo
Realize consultas orçamentais em várias fases onde os cidadãos propõem, apoiam e votam sobre como os fundos públicos são alocados, com regras de votação incorporadas e publicação de resultados.
Assembleias de cidadãos
Organize processos deliberativos com propostas, debates, reuniões e acompanhamento da responsabilização para que cada contribuição do cidadão seja rastreável desde a ideia até ao resultado.
Multilocatário por conceção
Alojar múltiplos espaços de participação independentes – cidades, departamentos ou organizações – numa única instância Decidim com conteúdo e administradores isolados.
Decisões auditáveis
Cada proposta, votação e alteração é registada numa linha temporal transparente que os cidadãos, jornalistas e organismos de supervisão podem inspecionar a qualquer momento.
Integração de padrões abertos
O início de sessão único SAML e OAuth, as APIs REST e GraphQL, e o suporte para ActivityPub permitem que o Decidim se integre em sistemas de identidade cívica existentes e na fediverse mais ampla.
Localizado em mais de 60 idiomas
É entregue traduzido para utilização por governos e organizações de base em todo o mundo, com ferramentas incorporadas para traduzir conteúdo dentro de cada espaço de participação.
Por que executar Decidim na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
Explore mais aplicações para implementar
Apollo
Editor de anotação de genoma colaborativo em tempo real para equipas de investigação distribuídas