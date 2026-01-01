O Bitwarden é o servidor oficial de gestão de palavras-passe construído e mantido pela Bitwarden Inc. Este modelo implementa o Bitwarden lite, a distribuição de contentor único do fornecedor, juntamente com uma base de dados MariaDB dedicada. Ao contrário das reimplementações comunitárias da API do Bitwarden, ele executa o mesmo código de servidor que o Bitwarden envia aos seus próprios clientes, pelo que o comportamento do cofre, a criptografia e a cadência de atualizações vêm diretamente do fornecedor.

O autoalojamento no seu próprio VPS mantém cada item do cofre, anexo e ficheiro dentro da infraestrutura que controla, enquanto os seus dispositivos continuam a usar as extensões oficiais do navegador Bitwarden, aplicações de desktop, aplicações móveis e CLI. O Traefik está à frente do contentor com certificados automáticos Let's Encrypt, satisfazendo o requisito HTTPS que os clientes Bitwarden impõem. O Bitwarden recomenda a versão lite para uso pessoal e laboratórios domésticos.