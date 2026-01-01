Implemente o Bitwarden com instalação de um clique.
Servidor oficial autoalojado do gestor de palavras-passe Bitwarden, emparelhado com um serviço de base de dados MariaDB dedicado.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Bitwarden
O Bitwarden é o servidor oficial de gestão de palavras-passe construído e mantido pela Bitwarden Inc. Este modelo implementa o Bitwarden lite, a distribuição de contentor único do fornecedor, juntamente com uma base de dados MariaDB dedicada. Ao contrário das reimplementações comunitárias da API do Bitwarden, ele executa o mesmo código de servidor que o Bitwarden envia aos seus próprios clientes, pelo que o comportamento do cofre, a criptografia e a cadência de atualizações vêm diretamente do fornecedor.
O autoalojamento no seu próprio VPS mantém cada item do cofre, anexo e ficheiro dentro da infraestrutura que controla, enquanto os seus dispositivos continuam a usar as extensões oficiais do navegador Bitwarden, aplicações de desktop, aplicações móveis e CLI. O Traefik está à frente do contentor com certificados automáticos Let's Encrypt, satisfazendo o requisito HTTPS que os clientes Bitwarden impõem. O Bitwarden recomenda a versão lite para uso pessoal e laboratórios domésticos.
Principais características de Bitwarden
Servidor Oficial Bitwarden
Executa o código do servidor que a Bitwarden Inc. constrói e mantém, para que as correções de segurança e os lançamentos venham diretamente do fornecedor.
Compatibilidade oficial do cliente
Extensões de navegador, aplicações de desktop, aplicações móveis e a CLI do Bitwarden ligam-se ao seu próprio servidor sem qualquer modificação.
Cofre encriptado ponto a ponto
Os itens são encriptados nos seus dispositivos sob um modelo de conhecimento zero, assim, o servidor nunca vê a sua palavra-passe mestra.
Organizações e partilha
Partilhe credenciais com membros da família ou colegas através de organizações e coleções com controlo de acesso por utilizador.
Serviços empresariais opcionais
SSO, aprovisionamento SCIM e registo de eventos vêm incluídos na imagem e podem ser ativados quando uma licença os exige.
Por que executar Bitwarden na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.