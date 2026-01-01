Opp til 69% av

Deepseek Harness

Sett i gang Deepseek Harness med ett klikk

Gratis automatiske ukentlige backups
Skadevare scanner
Hostinger Agent AI assistent
kr66,99/mnd
Velg plan
30-dagers pengene-tilbake-garanti
Deepseek harness

Velg din perfekte Deepseek Harness plan

68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
63% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr96,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde
68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
63% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr96,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde

Hver plan har alt du trenger og mer

AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
Datasentre over hele verden
Gratis ukentlige sikkerhetskopier
Brannmuradministrasjon
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
AI-webterminal
Gratis domene i 1 år
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
Datasentre over hele verden
Gratis ukentlige sikkerhetskopier
Brannmuradministrasjon
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
AI-webterminal
Gratis domene i 1 år

Alle planer betales på forhånd. Månedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt på antall måneder i planen din.

Smartere arbeidsflyter for dypere analyse

Deepseek Harness er et rammeverk med åpen kildekode der hver funksjon er et plugin. Modeller, verktøy, ferdigheter og til og med andre kodingsagenter kan byttes ut og rekonstitueres, noe som gir deg full kontroll over hvordan AI-agenter bygges og kjøres uten å berøre kjernen.

Ved å kjøre Deepseek Harness på en VPS kan du holde full kontroll over ressurser, samtidig som du tilpasser kapasiteten til prosjektbehov. Denne innstillingen støtter konsekvent ytelse for flere analyser og gjør det enklere å administrere arbeidsbelastninger sikkert over tid.
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Deepseek Harness

Alt du trenger for din Deepseek Harness

Gi dine Deepseek Harness-agenter dedikerte ressurser for å kjøre tyngre arbeidsbelastninger med ytelsen og kontrollen du trenger.

Avansert sikkerhet

Fang opp skadelige filer med en skadevareskanner. Sikre serveren din med DDoS-beskyttelse og en innebygd brannmur. Kontroller nettstedets tilgjengelighet med en dedikert IP-adresse.

Deepseek Harness

Førsteklasses ytelse

Serveren din vil kjøre på AMD EPYC-prosessorer og NVMe SSD-lagring, og du får en infrastruktur på 300 Mb/s for dine behov. Hvis du trenger flere VPS-ressurser, kan du oppgradere når som helst med noen få klikk.

Deepseek Harness

Full kontroll med en utvei

Konfigurer Deepseek Harness med full root-tilgang som du vil. Før du gjør noen store endringer, ta et gratis manuelt snapshot. Hvis noe, gjenopprett dataene dine ved hjelp av den nyeste gratis automatiske sikkerhetskopien.

Deepseek Harness

Avansert sikkerhet

Fang opp skadelige filer med en skadevareskanner. Sikre serveren din med DDoS-beskyttelse og en innebygd brannmur. Kontroller nettstedets tilgjengelighet med en dedikert IP-adresse.

Deepseek Harness

Førsteklasses ytelse

Serveren din vil kjøre på AMD EPYC-prosessorer og NVMe SSD-lagring, og du får en infrastruktur på 300 Mb/s for dine behov. Hvis du trenger flere VPS-ressurser, kan du oppgradere når som helst med noen få klikk.

Deepseek Harness

Full kontroll med en utvei

Konfigurer Deepseek Harness med full root-tilgang som du vil. Før du gjør noen store endringer, ta et gratis manuelt snapshot. Hvis noe, gjenopprett dataene dine ved hjelp av den nyeste gratis automatiske sikkerhetskopien.

Deepseek Harness

Anbefalt serverplassering:

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Lokal utplassering. Global rekkevidde

Øk lastehastigheten ved å velge en serverplassering som er så nær målgruppen din som mulig. Vi har datasentre i Nord-Amerika, Europa, Asia og Sør-Amerika.

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Deepseek Harness du kan stole på

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.

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Kodee – din vennlige AI-assistent – er her for å hjelpe deg med alle VPS-relaterte spørsmål.

AI-agenten er alltid på og tilgjengelig uten ekstra kostnad, og hjelper med alle VPS-administrasjonsoppgaver. Enten du retter en feil, oppdaterer brannmuren eller administrerer data, forenkler AI-agenten prosessen og sparer deg tid ved å gjøre enkle meldinger om til pålitelig serverdrift.
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Deepseek Harness

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Prøv det risikofritt med vår 30-dagers pengene-tilbake-garanti. Se vår angrerett for detaljer.

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Google
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4.8/5
1,237
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reviews

Deepseek Harness VPS Spørsmål

Få svar på de vanligste spørsmålene om Deepseek Harness-tjenester.
DeepSeek Harness er en åpen kildekode agent harness som gir en plugin-basert runtime for AI agenter, spesielt for koding og automatisering arbeidsflyter. På en VPS, kan du kjøre sin web eller terminal UI, koble til LLM-leverandører som DeepSeek, og orkestrere plugins for oppgaver som kode redigering, prosjekt refaktoring, databehandling, og andre agent-drevne arbeidsflyter.
Å kjøre DeepSeek Harness på en VPS holder agentmiljøet alltid på, slik at langvarige oppgaver og bakgrunnsarbeidsflyter kan fortsette selv når den bærbare datamaskinen er frakoblet. En VPS sentraliserer også konfigurasjonen, plugins og arbeidsområder på ett tilgjengelig sted, noe som er nyttig hvis du vil få tilgang til harnessen fra flere enheter eller samarbeide med teammedlemmer via sikre tilkoblinger.
Med en VPS har du vanligvis root- eller sudo-tilgang, slik at du kontrollerer hele DeepSeek Harness-stappen: Node.js-versjoner, miljøvariabler, brannmurregler, prosessledere og lagringsoppsett. Du kan administrere plugins fra Git-kilder, koble til egendefinerte verktøy og modellendepunkter, og skriptautomatisering på systemnivå rundt harnessen med shell, cron, Docker eller andre orkestreringsverktøy som passer til arbeidsflyten din.
En VPS passer godt for DeepSeek Harness fordi du kan velge CPU-, minne- og diskprofiler som matcher agentarbeidsbelastningene dine og skalere dem opp etter hvert som bruken øker. Du kan holde harnessprosessen overvåket med verktøy som systemd eller Docker, bruke snapshots og sikkerhetskopier for gjenoppretting, og plassere serveren i områder nær modellens endepunkter for å minimere latency for API-anrop.
Dette settet er ideelt for utviklere, datapraktikere og små team som ønsker et vedvarende, delt AI-bånd for koding og automatiseringsprojekter. Det passer også for kraftige brukere som ofte arbeider fra flere maskiner, trenger reproduserbare miljøer for eksperimenter, eller ønsker å host en tilpassbar agentarbeidsplass som kan utvikles med plugins og nye arbeidsflyter over tid.

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