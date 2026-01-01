Deepseek Harness
Sett i gang Deepseek Harness med ett klikk
Velg din perfekte Deepseek Harness plan
Hver plan har alt du trenger og mer
Smartere arbeidsflyter for dypere analyse
Alt du trenger for din Deepseek Harness
Avansert sikkerhet
Fang opp skadelige filer med en skadevareskanner. Sikre serveren din med DDoS-beskyttelse og en innebygd brannmur. Kontroller nettstedets tilgjengelighet med en dedikert IP-adresse.
Førsteklasses ytelse
Serveren din vil kjøre på AMD EPYC-prosessorer og NVMe SSD-lagring, og du får en infrastruktur på 300 Mb/s for dine behov. Hvis du trenger flere VPS-ressurser, kan du oppgradere når som helst med noen få klikk.
Full kontroll med en utvei
Konfigurer Deepseek Harness med full root-tilgang som du vil. Før du gjør noen store endringer, ta et gratis manuelt snapshot. Hvis noe, gjenopprett dataene dine ved hjelp av den nyeste gratis automatiske sikkerhetskopien.
Avansert sikkerhet
Fang opp skadelige filer med en skadevareskanner. Sikre serveren din med DDoS-beskyttelse og en innebygd brannmur. Kontroller nettstedets tilgjengelighet med en dedikert IP-adresse.
Førsteklasses ytelse
Serveren din vil kjøre på AMD EPYC-prosessorer og NVMe SSD-lagring, og du får en infrastruktur på 300 Mb/s for dine behov. Hvis du trenger flere VPS-ressurser, kan du oppgradere når som helst med noen få klikk.
Full kontroll med en utvei
Konfigurer Deepseek Harness med full root-tilgang som du vil. Før du gjør noen store endringer, ta et gratis manuelt snapshot. Hvis noe, gjenopprett dataene dine ved hjelp av den nyeste gratis automatiske sikkerhetskopien.
Deepseek Harness du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀
Endelig et VPS-hostingselskap som gjør det riktig! Godt priset. Utmerket portal som respekterer brukernes tid. Sømløse sikkerhetskopier. God kundestøtte. Pålitelig. Føles bunnsolid.
Jeg kontaktet Hostinger-kundestøtte etter å ha mistet tilgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vært mer imponert. Kodee og Mohammad fra kundesupport-teamet var utrolig tålmodige og grundige.
Tusen takk til Carla for at hun hjalp meg med denne N8N-oppgraderingen på Hostinger VPS-en min. Profesjonell og kunnskapsrik, takk igjen Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Den fungerer rett og slett alltid. Den er alltid rask og stabil. Aldri nede, krasjer aldri.
Selskapet gjør det bra, og jeg er veldig fornøyd med de spesifikke tjenestene jeg bruker gjennom dem. Ikke så dyrt som noen steder med virkelig gode VPS-oppsett og prisplaner.