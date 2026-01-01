Bouw systemen die schaalbaar zijn met een .systems domein

38,99/jr12,99/1e jaar
Bespaar 67%
Voor het eerste jaar
.systems

Waarom een .systems-domein?

Een kort overzicht om je te helpen bij het kiezen en registreren van een .systems-domein

Wat is een .systems-domein?

.systems is een generieke TLD die geschikt is voor bedrijven, IT-leveranciers, ingenieursbureaus en organisaties die complexe oplossingen, infrastructuur of diensten aanbieden, met de nadruk op gestructureerd, systeemgericht werken.

Voor wie is een .systems-domein bedoeld?

Een .systems-domein is zeer geschikt voor IT-consultants, softwareleveranciers, systeemintegrators en infrastructuurproviders die complexe technische oplossingen en ondersteuning bieden. Het is zowel geschikt voor nicheprojecten als voor gevestigde technologiebedrijven.

Waarom kiezen voor een .systems-domein?

Een .systems-domein straalt vanaf het eerste bezoek een gestructureerde, technische focus uit, wat de duidelijkheid en merkherkenning verbetert. Het ondersteunt consistente naamgeving op websites, in e-mails en documentatie, waardoor een professionele en schaalbare online aanwezigheid wordt bevorderd.

Domeininformatie voor .systems

TLD
.systems
TLD-type
gTLD
Minimale registratieperiode
1 jaar
Maximale registratieperiode
3 jaar
Domein-privacybescherming
Gratis
RegistrarLock
IDN-domeinen
DNSSEC
ICANN-kosten
€ 0,17

Waarom zou je je domein bij Hostinger registreren?

Geen technische kennis nodig
24/7 deskundige ondersteuning
Gratis domeinprivacybescherming
Gratis 'binnenkort beschikbaar'-pagina of link-in-bio-site
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Tips

Zo krijg je de beste domeinnaam

1. Voeg je merknaam toe

Gebruik je merknaam of zoekwoorden voor betere herkenbaarheid en vindbaarheid in zoekresultaten.
Domeinnamen van minder dan drie woorden zijn gemakkelijker te lezen en onthouden.
Vermijd koppeltekens, cijfers, straattaal en moeilijk te spellen woorden.
Kies een extensie die bij je doelgroep past, of deze nu lokaal of wereldwijd is.
Goede domeinen zijn snel weg - zoek en claim jouw domeinnaam vandaag nog.Start zoekopdracht

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.systems-domein FAQ's

.systems is a generic top-level domain often used for technology, business, and organized processes. It is commonly chosen for sites focused on systems, platforms, engineering, or operations.
Yes. .systems is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on your website and security than on the extension.
Yes, if your site is about technology, operations, or structured services. Search engines treat it the same as other extensions for SEO, so relevance and content matter more than the ending.
Choose .systems if you want a name that clearly fits a technical or process-focused project, especially when your preferred .com is unavailable. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience.
Anyone can register a .systems domain. There are no special residency or industry requirements, so individuals and businesses can both use it.
The main rules are standard domain naming rules: the name must be valid, use allowed characters, and stay within registry length limits. Reserved or abusive names may be blocked by the registry.
At Hostinger, a .systems domain costs € 12,99 for the first year. After that, the renewal fee is € 38,99/jaar. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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