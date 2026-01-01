Een kort overzicht om je te helpen bij het kiezen en registreren van een .cloud-domein

Wat is een .cloud-domein? .cloud is een generieke TLD (Top-Level Domain) die is ontworpen voor clouddiensten, SaaS-producten en digitale projecten. Het is voor iedereen toegankelijk, waardoor het populair is bij technologiebedrijven, ontwikkelaars en online tools.

Voor wie is een .cloud-domein bedoeld? Een .cloud-domein is ideaal voor SaaS-aanbieders, hostingbedrijven, IT-consultants en ontwikkelaars die cloudgebaseerde tools of platformen presenteren. Het is geschikt voor productpagina's, infrastructuurdiensten en moderne technologieportfolio's.