Een kort overzicht om je te helpen bij het kiezen en registreren van een .studio-domein

Wat is een .studio-domein? Het .studio-domein is een generieke TLD die vaak wordt gebruikt door creatieve professionals, bureaus en studio's. Het is flexibel en locatie-onafhankelijk en geschikt voor portfolio's, productiehuizen en designmerken.

Voor wie is een .studio-domein bedoeld? Een .studio-domein is geschikt voor ontwerpstudio's, kunststudio's, fotografen en creatieve freelancers die portfolio's of diensten presenteren. Het is ideaal om visueel werk uit te lichten en een professionele creatieve identiteit te versterken.