Een kort overzicht om je te helpen bij het kiezen en registreren van een .solutions-domein

Wat is een .solutions-domein? .solutions is een generieke TLD die geschikt is voor bedrijven en professionals die diensten, antwoorden of probleemoplossingen aanbieden. Het wordt veel gebruikt voor consultancybureaus, technologiebedrijven en websites die zich richten op ondersteuning.

Voor wie is een .solutions-domein bedoeld? Een .solutions-domein is geschikt voor consultants, bureaus, softwareleveranciers en tech-startups die zich richten op het oplossen van klantproblemen. Het duidt op expertise in probleemoplossing voor dienstverlenende bedrijven, SaaS-tools en ondersteuningsplatformen.