Start uw bedrijf met een .company domein.

22,99/jr2,99/1e jaar
Bespaar 87%
Voor het eerste jaar
.company

Waarom een .company-domein?

Een kort overzicht om je te helpen bij het kiezen en registreren van een .company-domein

Wat is een .company-domein?

.company is een generieke TLD (Top-Level Domain) die is ontworpen voor bedrijven van elke omvang en in elke branche. Het wordt veel gebruikt voor bedrijfswebsites, portfolio's en professionele online identiteiten, zonder locatiebeperkingen.

Voor wie is een .company-domein bedoeld?

Een .company-domein is ideaal voor bedrijven, bureaus en B2B-aanbieders die een duidelijke, professionele identiteit willen. Het is geschikt voor holdingmaatschappijen, dochterondernemingen en wereldwijde teams die een uniforme online aanwezigheid delen.

Waarom kiezen voor een .company-domein?

Een .company-domein geeft duidelijk aan wat uw organisatie is en draagt bij aan een consistent, professioneel imago. Het helpt bezoekers u snel te herkennen en werkt goed op websites, e-mailadressen en in de merkidentiteit op de lange termijn.

Domeininformatie voor .company

TLD
.company
TLD-type
gTLD
Minimale registratieperiode
1 jaar
Maximale registratieperiode
1 jaar
Domein-privacybescherming
Gratis
RegistrarLock
IDN-domeinen
DNSSEC
ICANN-kosten
€ 0,17

Waarom zou je je domein bij Hostinger registreren?

Geen technische kennis nodig
24/7 deskundige ondersteuning
Gratis domeinprivacybescherming
Gratis 'binnenkort beschikbaar'-pagina of link-in-bio-site
Concurrerende prijzen
Tips

Zo krijg je de beste domeinnaam

1. Voeg je merknaam toe

Gebruik je merknaam of zoekwoorden voor betere herkenbaarheid en vindbaarheid in zoekresultaten.
Domeinnamen van minder dan drie woorden zijn gemakkelijker te lezen en onthouden.
Vermijd koppeltekens, cijfers, straattaal en moeilijk te spellen woorden.
Kies een extensie die bij je doelgroep past, of deze nu lokaal of wereldwijd is.
Goede domeinen zijn snel weg - zoek en claim jouw domeinnaam vandaag nog.Start zoekopdracht

Ontdek andere domeinextensies

.nl

Dit is wat Nederlandse klanten verwachten

€ 9,994,99/1e jaarCheck beschikbaarheid

.com

Het populairste domein ter wereld

€ 16,990,01/1e jaarCheck beschikbaarheid

.online

Jouw bedrijf, 24/7 open

€ 33,990,99/1e jaarCheck beschikbaarheid

.io

Het domein dat elke startup wil hebben

€ 65,9927,99/1e jaarCheck beschikbaarheid

.icu

Laat je klanten zien dat je zaken doet met .icu.

€ 14,991,99/1e jaarCheck beschikbaarheid

.xyz

Fris. Modern. Uiterst flexibel.

€ 18,991,99/1e jaarCheck beschikbaarheid

.pro

Laat de wereld zien waar je goed in bent

€ 29,992,99/1e jaarCheck beschikbaarheid

.cloud

Waar moderne bedrijven actief zijn

€ 24,991,99/1e jaarCheck beschikbaarheid

.company-domein FAQ's

A .company domain is a generic top-level domain used to identify a business or organization. People usually read it as a company website, but it can fit any commercial brand or project.
Yes. .company is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the site’s content and security than on the extension.
Yes, if you want a name that clearly signals a business or brand. Search engines treat .company and .com equally for SEO, so relevance and content matter more than the extension.
Choose .company if you want a brandable name that fits a business site and the .com version is unavailable. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience.
Anyone can register a .company domain. It is open to individuals, businesses, and organizations in most cases.
Yes, standard domain naming rules apply. The name must be between 1 and 63 characters, and some reserved or trademarked names may not be available.
At Hostinger, a .company domain costs € 2,99 for the first year. After that, the renewal fee is € 22,99/jaar. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

Wij geven om jouw privacy

Deze website maakt gebruik van cookies die nodig zijn om de site goed te laten werken en om gegevens te verkrijgen over jouw interactie met de site en voor marketingdoeleinden. Als je hiermee akkoord gaat, ga je ermee akkoord dat er cookies op je apparaat worden opgeslagen voor advertentietargeting, personalisatie en analyse, zoals beschreven in ons Cookiebeleid.