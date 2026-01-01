Registreer uw .biz domeinnaam
€20,99/jr€6,99/1e jaarVoor het eerste jaar
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Waarom een .biz-domein?
Een kort overzicht om je te helpen bij het kiezen en registreren van een .biz-domein
Wat is een .biz-domein?
Het .biz-domein is een generiek topdomein dat speciaal voor zakelijk gebruik is ontworpen. Het wordt veel gebruikt door bedrijven, ondernemers en webshops die op zoek zijn naar een duidelijke, zakelijke naam.
Voor wie is een .biz-domein bedoeld?
Een .biz-domein is geschikt voor eigenaren van kleine bedrijven, startups, consultants en e-commerceprojecten die gericht zijn op commerciële activiteiten. Het helpt om een zakelijke uitstraling te creëren voor professionele diensten en bedrijfswebsites.
Waarom kiezen voor een .biz-domein?
Een .biz-domein geeft duidelijk aan dat uw website gericht is op uw bedrijf, waardoor bezoekers snel kunnen zien wat u aanbiedt. Het ondersteunt een professionele en consistente merkidentiteit op uw website, in e-mails en in marketingmateriaal naarmate uw bedrijf groeit.
Domeininformatie voor .biz
TLD
.biz
TLD-type
gTLD
Minimale registratieperiode
1 jaar
Maximale registratieperiode
3 jaar
Domein-privacybescherming
Gratis
RegistrarLock
IDN-domeinen
DNSSEC
ICANN-kosten
€ 0,17
Waarom zou je je domein bij Hostinger registreren?
Geen technische kennis nodig
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Gratis domeinprivacybescherming
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Tips
Zo krijg je de beste domeinnaam
1. Voeg je merknaam toe
Gebruik je merknaam of zoekwoorden voor betere herkenbaarheid en vindbaarheid in zoekresultaten.
2. Houd het kort
Domeinnamen van minder dan drie woorden zijn gemakkelijker te lezen en onthouden.
3. Minder is meer
Vermijd koppeltekens, cijfers, straattaal en moeilijk te spellen woorden.
4. Denk aan je doelgroep
Kies een extensie die bij je doelgroep past, of deze nu lokaal of wereldwijd is.
5. Handel snel
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.biz-domein FAQ's
What does a .biz domain mean?
A .biz domain is a business-focused web address. It is commonly used by companies, shops, and service providers, and the extension signals a commercial site to visitors.
Is a .biz domain trusted?
Yes. .biz is a valid top-level domain with an official registry, so it works in browsers, email, and search engines like other standard domains. Trust depends more on the website itself than on the extension.
Is a .biz a good domain?
Yes, if you want a clear business identity and the name you need is available. Search engines treat .biz the same as other extensions, so content and relevance matter more for SEO.
Should I choose a .biz domain or .com domain?
Choose .biz if you want a business-oriented name and the .com version is taken. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience or global reach.
Who can register a .biz domain?
Anyone can register a .biz domain. It is an open TLD, so there are no local residency or industry-only eligibility rules.
Are there restrictions on .biz domains?
Yes, the name must follow standard domain rules, such as using allowed characters and staying within length limits. Some names may also be reserved or unavailable if they are already registered.
How much does a .biz domain cost?
At Hostinger, a .biz domain costs € 6,99 for the first year. After that, the renewal fee is € 20,99/jaar. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.