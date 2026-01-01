Een kort overzicht om je te helpen bij het kiezen en registreren van een .biz-domein

Wat is een .biz-domein? Het .biz-domein is een generiek topdomein dat speciaal voor zakelijk gebruik is ontworpen. Het wordt veel gebruikt door bedrijven, ondernemers en webshops die op zoek zijn naar een duidelijke, zakelijke naam.

Voor wie is een .biz-domein bedoeld? Een .biz-domein is geschikt voor eigenaren van kleine bedrijven, startups, consultants en e-commerceprojecten die gericht zijn op commerciële activiteiten. Het helpt om een zakelijke uitstraling te creëren voor professionele diensten en bedrijfswebsites.