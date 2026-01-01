Een kort overzicht om je te helpen bij het kiezen en registreren van een .art-domein

Wat is een .art-domein? .art is een algemeen topdomein dat bedoeld is voor kunstenaars, galerieën, musea en creatieve merken. Het is wereldwijd toegankelijk voor iedereen en wordt vaak gebruikt voor portfolio's, tentoonstellingen en andere kunstgerelateerde projecten.

Voor wie is een .art-domein bedoeld? Een .art-domein is geschikt voor kunstenaars, galerieën, musea en creatieve studio's die een duidelijke, gedenkwaardige plek willen om hun werk online te presenteren. Het is ideaal voor portfolio's, tentoonstellingen, digitale kunstprojecten en culturele organisaties.