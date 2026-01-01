Laat je creativiteit spreken via een .art domein
€22,99/jr€1,99/1e jaarVoor het eerste jaar
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Waarom een .art-domein?
Een kort overzicht om je te helpen bij het kiezen en registreren van een .art-domein
Wat is een .art-domein?
.art is een algemeen topdomein dat bedoeld is voor kunstenaars, galerieën, musea en creatieve merken. Het is wereldwijd toegankelijk voor iedereen en wordt vaak gebruikt voor portfolio's, tentoonstellingen en andere kunstgerelateerde projecten.
Voor wie is een .art-domein bedoeld?
Een .art-domein is geschikt voor kunstenaars, galerieën, musea en creatieve studio's die een duidelijke, gedenkwaardige plek willen om hun werk online te presenteren. Het is ideaal voor portfolio's, tentoonstellingen, digitale kunstprojecten en culturele organisaties.
Waarom kiezen voor een .art-domein?
Een .art-domein geeft duidelijk aan dat de focus ligt op creativiteit en visueel werk, waardoor bezoekers uw website direct begrijpen. Het ondersteunt een consistente merkidentiteit op uw website, in e-mails en in marketingmateriaal naarmate uw portfolio of bedrijf zich ontwikkelt.
Domeininformatie voor .art
TLD
.art
TLD-type
gTLD
Minimale registratieperiode
1 jaar
Maximale registratieperiode
3 jaar
Domein-privacybescherming
Gratis
RegistrarLock
IDN-domeinen
DNSSEC
ICANN-kosten
€ 0,17
Waarom zou je je domein bij Hostinger registreren?
Geen technische kennis nodig
24/7 deskundige ondersteuning
Gratis domeinprivacybescherming
Gratis 'binnenkort beschikbaar'-pagina of link-in-bio-site
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Tips
Zo krijg je de beste domeinnaam
1. Voeg je merknaam toe
Gebruik je merknaam of zoekwoorden voor betere herkenbaarheid en vindbaarheid in zoekresultaten.
2. Houd het kort
Domeinnamen van minder dan drie woorden zijn gemakkelijker te lezen en onthouden.
3. Minder is meer
Vermijd koppeltekens, cijfers, straattaal en moeilijk te spellen woorden.
4. Denk aan je doelgroep
Kies een extensie die bij je doelgroep past, of deze nu lokaal of wereldwijd is.
5. Handel snel
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.art-domein FAQ's
What does a .art domain mean?
A .art domain shows that a site is about art, artists, galleries, exhibitions, or creative work. It was created for the art community, and today it is commonly used for portfolios, museums, and projects.
Is a .art domain trusted?
Yes. .art is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website itself than on the extension.
Is a .art a good domain?
Yes, if your site is focused on art or a creative audience. Search engines treat .art and .com equally for SEO, so content, links, and relevance matter more than the extension.
Should I choose a .art domain or .com domain?
Choose .art if you want a clear fit for an art brand or if the .com name you want is taken. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience or a general business.
Who can register a .art domain?
Anyone can register a .art domain. It is open to individuals, studios, galleries, nonprofits, and businesses without a special eligibility requirement.
Are there restrictions on .art domains?
Yes, like all domains, a .art name must follow standard DNS rules. It cannot contain spaces, and some names may be reserved or unavailable if already registered.
How much does a .art domain cost?
At Hostinger, a .art domain costs € 1,99 for the first year. After that, the renewal fee is € 22,99/jaar. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.